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報復川普 加拿大對美700商品徵15-50%關稅

記者顏伶如／綜合報導
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加拿大總理卡尼(Mark Carney)以牙還牙，對700項美國商品開徵關稅。(...
加拿大總理卡尼(Mark Carney)以牙還牙，對700項美國商品開徵關稅。(路透資料照片)

加拿大25日對美國祭出報復關稅，大約200億元美國進口商品將受影響，部分商品關稅高達50%，新關稅範圍遠遠超過工業品，就連海鮮、起司、服飾、化妝品、衛生紙等日常生活用品都受波及，許多項目來自川普總統共和黨盟友在今年期中選舉選情告急的州。美聯社分析，這場衝突讓美國與長期以來最親密盟友之一的加拿大雙邊關係更加緊張，距離期中選舉不到兩個月半爆發的貿易戰如果時間拉長，恐將使得美國企業與消費者成本開銷推高。

許多項目來自共和黨選情告急州

美加貿易談判破裂後，川普周末期間對加拿大商品宣布50%新關稅。加拿大總理卡尼(Mark Carney)25日以牙還牙，對700項美國商品開徵關稅，大多數關稅介於15%至50%之間。卡尼說，華府企圖要加拿大臣服，美國人在談判期間提出的要求，擺明是要「摧毀我們的主要產業」。

卡尼宣布，9月8日起美國鋼鐵及鋁製品現有25%關稅提高到50%；美國家具、服裝服飾、電玩、智慧型手機等電子產品將面臨50%新關稅；家電、奶酪、魚類、海鮮、特定鋼鋁衍生品等加徵25%新關稅；美製機械、工業工具、農用設備加徵15%關稅。

華爾街日報報導，報復關稅影響範圍約占加拿大從美國進口商品總額的7%。分析師指出，加拿大關稅鎖定期中選舉幾個競爭激烈州的產品，例如威斯康辛州的加工起司、緬因州的海鮮、奇異公司(General Electric)在肯塔基州擁有重要營運據點的洗衣機及烘衣機。

加拿大是美國第二大貿易夥伴，僅次於墨西哥。白宮在聲明中表示，加拿大「數十年來一直在剝削美國，而川普總統不會再讓他們繼續佔便宜」。

聲明指出，美國官員曾向加拿大提供全球任何國家中「最優惠的准入市場待遇」，包括大幅削減加拿大鋼鐵、鋁、汽車和木材等產品的關稅，「加拿大選擇了不合理的要求、反悔、以及徹底拒絕(這些提議)。」

跨國貿易諮詢公司「麗都波多馬克策略集團」(Rideau Potomac Strategy Group)負責人米勒(Eric Miller)表示，新關稅影響項目是加拿大民眾能找到替代的商品，無論是國產品或墨西哥、中國製造空調與家電等。米勒說，新關稅透過打擊選情緊繃或共和黨鐵票倉的製造商，向川普施加壓力。

不過，也有分析師警告說，報復關稅讓加拿大經濟面臨真實風險。

「戴嘉丁資本市場」(Desjardins Capital Markets)經濟學家曼德斯(Royce Mendes)表示，關稅恐讓加拿大已達3%的通膨率再上升0.20 個百分點。

加拿大工業部長趙美蘭(Melanie Joly)呼籲加拿大人購買國產品，如此一來不但有助於保護就業，還能發起一場「抵抗運動」。

加拿大財政部長沈潘(中)25日宣布，加拿大將從9月8日起對川普總統的關稅「一比一...
加拿大財政部長沈潘(中)25日宣布，加拿大將從9月8日起對川普總統的關稅「一比一」進行對等徵收。(美聯社)

精華 FAQ

  • 加拿大宣布對700項美國商品加徵關稅，影響約200億元進口商品，稅率多落在15%至50%之間，涵蓋範圍遠超工業品，已擴及日常民生消費品。

  • 加拿大特別鎖定起司、海鮮、洗衣機、烘衣機等商品，分析指出這些品項多來自威斯康辛、緬因、肯塔基等共和黨選情吃緊州，顯示反制帶有政治壓力意圖。

  • 分析師警告，貿易戰若持續，將推高美國企業與消費者成本，也可能讓加拿大通膨再升0.20個百分點。加拿大政府則呼籲民眾購買國產品，以減少衝擊。

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