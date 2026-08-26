美加貿易談判破局 盧特尼克最後一刻攪黃？

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)被指在美加貿易談判的最後一刻提出加拿大無法接受的要求，才導致美加貿易談判破裂。(美聯社)

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在美加貿易談判最後階段的介入，導致數周協商破局，兩國陷入貿易戰 。雙方原已在18日達成協議架構，但盧特尼克對汽車關稅減讓幅度等細節提出異議，讓加拿大 認為美方在最後一刻變卦。加拿大總理卡尼 (Mark Carney)直言，美方內部立場並不一致。

國會山莊報(The Hill)報導，美加雙方官員原本對18日趕在截止期限前談妥的協議架構抱持樂觀態度，川普總統在社群媒體上表示已達成協議，並將對部分加拿大商品加徵的50%關稅暫緩至21日，以完成文件作業。

但「紐約時報」報導指出，盧特尼克對於加拿大擬將汽車關稅降至低於他期望水準的提案抱持疑慮，他主張只有一定數量的鋁材應獲較低關稅稅率，而且重型卡車不應比照汽車獲得關稅減免。加拿大安大略省的通用汽車和福特組裝廠，皆有生產重型卡車。

彭博社報導，加拿大方面將破局歸咎於盧特尼克在最後一刻「臨時改條件」，部分企業領袖則對此表示歡迎，樂見他針對他們眼中損及美國金屬產業的協議提出訴求。

當被問及盧特尼克在談判最後幾天的介入是否構成障礙時，加拿大總理卡尼表示，這是「該問美國政府的問題」。卡尼表示，他的加拿大團隊「立場一致…但美國政府內部並非如此」。

美加談判於21日破裂，當時距離葡萄酒、曲棍球桿及水泥等商品的關稅加徵生效，只剩幾個小時。加拿大誓言將「以牙還牙，等額報復」，這些關稅適用於約200億美元的加拿大商品。此後，川普進一步威脅對加拿大採取更多打擊，對汽車、卡車、汽車零件及鋼鐵課徵50%關稅，將於元旦生效。

川普發文指控加拿大「多年來一直在占美國的便宜」，他寫道，「在貿易及其他方面，它們也是世界上最不好搞定的國家之一。它們覺得理所當然，但我們不需要加拿大，是他們需要我們！他們95%的生意都是跟美國做的，跟我們做的，情況完全顛倒！」加拿大25日公布對美國的報復性關稅，將於9月8日生效。