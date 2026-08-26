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貿戰升溫 加國優勢「上下齊心」美國恐陷政治痛苦

記者胡玉立／綜合報導
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美加貿易戰，美國有很多優勢，但加拿大上下齊心抗川普，可能是加拿大最大的優勢。圖為...
美加貿易戰，美國有很多優勢，但加拿大上下齊心抗川普，可能是加拿大最大的優勢。圖為美國貨運卡車從底特律駛往加拿大。(歐新社)

美加貿易戰劇烈升級，川普總統威脅要摧毀加拿大經濟。但政治新聞網站POLITICO分析指出，川普忽略了美國一大關鍵劣勢：加拿大人上下齊心，共同面對關稅僵局，準備強硬抵制川普關稅政策，美國人的熱情卻遠不及加拿大。

不願透露姓名的前美國貿易代表辦公室官員表示： 「我認為現在美國損失更大，因為11月大選在即，經濟和關稅問題已成選舉焦點。若事態惡化，國會將首當其衝。」

務實來看，美國經濟規模遠大於加拿大，渥太華設法扶持鋁業和林業等產業，加國政府究竟能在這種關稅對峙中扶助企業多久，很難說。但一項接一項的民調顯示，加拿大民眾不分政治派別，都願意承受這些負面影響，齊心對抗美國政府。

反觀美國情況恰恰相反；即使是川普所屬的共和黨內部也有許多人反對川普的貿易政策，尤其是他對加拿大加徵關稅一事。11月期中選舉將至，選民很快就會透過這場公投，對川普及其政府表態。

前貿易官員表示，如今美加兩國達成互利共贏協議的道路已更加艱難，雙方可能需要數月時間才會願意重啟談判。隨著兩國陷入長期僵局，最終結果很可能取決於兩國政府承受痛苦的能力：渥太華承受的是經濟上的痛苦，華府承受的是政治上的痛苦。

表面上看，關稅對加國企業構成更大威脅；加拿大約四分之三的出口產品銷往美國，占其GDP近四分之一；考慮到加拿大經濟規模遠小於美國，風險遠超過美國。但美國人對於關稅議題反感已久，更容易對任何有關成本上漲或經濟影響的跡象感到憤怒。

紐約時報和錫耶納學院(Siena)6月民調顯示，54%的搖擺州潛在選民不贊成這些關稅，緬因州反對率高達59%；該州是參院控制權爭奪戰的關鍵戰場。

上周曾與美國政府高層會面的人士表示，這場風波可能會讓緬因州和另一關鍵搖擺州密西根州的民主黨人，取得向選民展示川普政策如何傷害社區的絕佳例證；尤其當加拿大報復措施打擊到美國政治敏感產業，或貿易戰擴大到更廣泛商品時，情況還將雪上加霜。

精華 FAQ

  • POLITICO指出，加拿大最大的優勢是國內上下齊心，民眾不分政治立場都願意承受短期經濟痛苦，支持政府強硬反制美國關稅，形成高度一致的對外態度。

  • 文章認為，美國雖然經濟規模較大，但關稅問題已成選舉焦點，11月期中選舉在即，民調又顯示多數搖擺州選民不滿關稅，因此華府承受的是政治風險。

  • 雙方短期內難以回到互利協議，可能需要數月才會重啟談判；若加拿大報復擴大或波及敏感產業，川普政府將面臨更強選舉壓力與國會反彈。

貿易戰 川普 加拿大

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