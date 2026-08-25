加拿大對等反制美國關稅 安大略省省長嗆川普：把我們當中共

一輛駛往加拿大的卡車25日行經美國密西根州底特律的大使橋。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加拿大宣布對200億美元美國商品課徵最高50%關稅。

加拿大宣布對200億美元美國商品課徵最高50%關稅。 重點二： 美加貿易談判破裂，雙方以關稅與口水戰互相升高衝突。

美加貿易談判破裂，雙方以關稅與口水戰互相升高衝突。 重點三：安大略省長福特批川普對待加拿大如同對待中共。

美國與加拿大 爆發貿易戰，引發互課關稅與一連串跨境叫罵。加拿大25日宣布，將對約200億美元的美國進口商品課徵最高50%關稅，以對等回應川普 政府對加拿大商品課徵的關稅。加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）則抱怨，川普現在對待加拿大，「就好像我們是中共 」。

CBS新聞報導，美加貿易談判破裂後，華府22日對價值200億美元的加拿大商品課徵50%關稅，渥太華旋即採取報復措施。加拿大總理卡尼（Mark Carney）指控華府企圖使加拿大屈從，並表示美方在談判中提出的要求顯示，美國人想要「摧毀我們的主要產業」。

加拿大財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）宣布，將對價值276億加元的美國進口商品，以「一美元對一美元」方式對等回應美國關稅，最高稅率為50%。他表示，每項產品的關稅都會與美國對同類商品課徵的關稅一致。

新關稅將於9月8日生效，主要涵蓋鋼鐵、乳製品、家電、農業設備、紙漿與紙張及電子產品，也將波及海鮮、起司、服飾、化妝品及衛生紙等日常消費品。商鵬飛表示，美國提出的條件「在經濟上不合理、不公平，而且無法接受」，並強調：「我們捍衛勞工、捍衛企業，也捍衛加拿大。」

安大略省省長福特則在接受訪問時表示，他仍希望美加雙方能達成協議，但「沒有協議也比壞協議好」。他告訴CBS首席駐華盛頓記者：「川普對待我們就像對待中共一樣。我們是美國在全世界最親密的朋友和盟友，我希望這種關係能繼續保持下去」。

福特與川普近日互相出言辱罵。川普25日更表示，正考慮將安大略湖（Lake Ontario）改名為「美國湖」（Lake America），因為「我們預期不會再與安大略省做多少生意」。福特則表示：「他提出這些想法時，我只能笑。在加拿大，這裡永遠都會叫安大略湖。如果他想把它叫做美國湖、川普湖，或任何他想取的名字，那是他的權利。」

福特指出，美方關稅是「對加拿大人無端發動的攻擊」，希望「每個人都能恢復理智，讓兩國達成一項公平的協議」。他說：「川普可以去跟他的好朋友中國和俄羅斯打交道，我們看看會發生什麼事，但我寧願美國與最親近的朋友和盟友打交道。」