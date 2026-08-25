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美加關稅戰愈演愈烈 川普汽車關稅翻倍至50% 卡尼瞄準美方痛點反擊

編譯劉忠勇／綜合外電
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川普把汽車新關稅生效日訂在明年1月，仍為重新談判留下時間。（新華社）
川普把汽車新關稅生效日訂在明年1月，仍為重新談判留下時間。（新華社）

美加貿易談判破局，關稅戰愈演愈烈。美國總統川普宣布明年起將加拿大汽車、卡車及零組件關稅提高至50%；加拿大總理卡尼準備反擊，但坦言加拿大難以逐項等額報復，可能改對美方較敏感的領域出手。

美國上周六已對價值約200億美元的加拿大家具、塑膠、膠合板及電氣設備等貨品加徵50%關稅。加拿大隨後宣布，9月8日起將對美國鋼鐵、乳製品、家電、農業設備、電子產品、紙漿及紙類產品加徵關稅。

川普周一進一步揚言把加拿大汽車關稅由25%提高至50%，汽車零組件也將納入。目前25%關稅只適用於加拿大整車中的非美國製成分，零組件仍可免稅輸美。新制如何計算美國製成分尚未明朗。

美加汽車業數十年來已形成高度整合的跨境供應鏈，零組件可能在兩國間多次往返。若川普落實50%關稅，安大略省汽車及鋼鐵業將首當其衝，美國車廠的成本也可能升高。

雙方談判上周五破局，各執一詞。加拿大表示，美方臨時要求限制加拿大與其他國家簽訂貿易協定，並在文化及法語政策上提出無法接受的條件。美國則指加拿大最後一刻增加要求，推翻原已接近完成的協議。

協議草案原本討論把加拿大汽車關稅降至15%，並降低鋼、鋁及木材關稅，但美方不願把較低稅率擴及中大型卡車。草案也準備啟動美墨加協定續約談判。

加拿大政府周二將公布協助勞工及企業的方案，包括擴大失業給付，並向受關稅衝擊的企業提供貸款，做法類似新冠肺炎疫情期間的紓困措施。

卡尼表示，加拿大仍願意談判，但協議必須尊重加拿大主權及獨立，不能讓加拿大產業長期處於不利地位。加拿大也在評估運用能源、關鍵礦產及其他輸美商品反制，並將選擇美方較敏感的領域出手。

安大略省省長福特則主張提高石油、鉀肥、鈾及稀土價格，甚至限制對美供電。他與川普互相辱罵，也使兩國衝突進一步惡化。

川普把汽車新關稅生效日訂在明年1月，仍為重新談判留下時間。美國財政部長貝森特及副總統范斯也表示，談判仍有可能繼續。不過，加拿大方面認為，11月美國期中選舉前重啟磋商的機會不高。

市場擔心，美加衝突將推升汽車及生活成本，並加重加拿大製造業減產及裁員壓力。加幣周一兌美元一度下跌約0.7%，加拿大股市則大致持平。

精華 FAQ

  • 川普宣布明年起將加拿大汽車、卡車及零組件關稅提高至50%。目前25%僅針對整車中的非美國製成分，零組件原本仍可免稅輸美，但新制細節尚未明朗。

  • 加拿大表示難以逐項等額報復，會改攻擊美方較敏感的領域，包含能源、關鍵礦產及其他輸美商品。政府也將推出援助方案，協助受衝擊勞工與企業度過關稅壓力。

  • 由於美加汽車供應鏈高度整合，零組件常在兩國間反覆流動，50%關稅恐讓安大略省汽車與鋼鐵業首當其衝，也可能墊高美國車廠成本，並加劇加拿大減產與裁員壓力。

川普 關稅 卡尼

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