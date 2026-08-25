川習9月會前 美傳對中國加徵7.5%「產能過剩」關稅

在9月習近平訪問華府之前，美國仍考慮針對中國產能過剩徵收7.5%關稅，總稅率大約20%。（美聯社）

川普 政府為了推出更持久的關稅 措施，今年3月根據1974年貿易法第301條啟動兩項大型調查，其中一項調查十幾個主要貿易夥伴是否有過度生產商品、壓低全球價格的情況，使美國製造商處於不利地位。知情人士透露，美國計畫在下個月川習會 前對中國商品加徵7.5%的關稅，理由是中國存在產能過剩問題。

彭博報導，知情人士表示確切的稅率尚未敲定，尤其是眾所周知川普常常會在最後一刻修改或提出要求。一名熟悉審議情況的人士透露，目前正在考慮的一個方案是宣布對中國徵收更高的關稅，但暫停執行其中一部分，讓實際徵收的稅率降至7.5%。

知情人士補充，關於哪些稅率將暫停執行、暫停多長時間等細節目前仍在談判中。他們也透露，北京和華盛頓正尋求延長去年10月雙方在馬來西亞達成的「吉隆坡經貿磋商」休戰協議，指明兩國休戰為期一年，將於11月10日到期。該協議中，美方同意取消對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」，也同意將原本對中國商品加徵的24%對等關稅繼續暫停實施一年，中方也相應調整反制措施。

產能過剩調查 複雜耗時

美國政府官員希望在川普和習近平9月24日於華盛頓會晤前公布產能過剩調查結果。知情人士透露，產能過剩報告的細節在法律上頗具挑戰性。美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)7月受訪時便表示，由於產能過剩調查十分複雜，耗時將比另一項調查60個國家是否採取足夠措施打擊強迫勞動生產商品的調查更長。

川普去年援引1977年的「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)徵收大規模全球性關稅，今年2月被最高法院裁定違法，10%的臨時全球關稅也已於7月到期，川普政府遂啟動301條款調查。

川普政府已在7月就強迫勞動調查對中國商品加徵了12.5%的關稅，雖然招致中國批評，但並未宣布報復措施，而是表示華府已同意將對中國出口商品加徵的額外關稅上限設定為20%。中國商務部曾在5月一份聲明中表示希望美國信守承諾，確保對華關稅不會超過吉隆坡經貿磋商中確定的水平。

而擬議中的7.5%關稅正好能加徵到此上限，顯示川普仍在能力所及範圍內最大程度地實施其貿易保護主義議程。

美國擬再加徵中國7.5%的產能過剩關稅。（美聯社）