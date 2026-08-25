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超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

美加貿戰升級／加國小商家憂生意砍半「我們會被殲滅」

記者顏伶如／綜合報導
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美國西爾斯、好市多等大型商家常從加拿大進貨；圖為消費者在好市多選購家具。（美聯社...
美國西爾斯、好市多等大型商家常從加拿大進貨；圖為消費者在好市多選購家具。（美聯社檔案照）

英國廣播公司(BBC)24日報導，美加關稅戰之下，某些小型商家擔心生意恐將縮水一半。

加拿大亞伯達省卡加利市(Calgary)經營石材與玻璃珠寶公司的辛蒂‧巴德希(Cindy Baldassi)，平常販賣的紫水晶、海玻璃、瑪瑙等飾品，美國客戶占約75％銷售額。

她說，公司絕大多數商品都受到川普總統最新關稅影響，為了維持生存不得不把售價提高50％，但這可能讓美國地區的生意因此化為烏有。她指出：「我估計至少一半生意將消失。」

林德家具(Lind Furniture)在加拿大安大略省經營將近60年，向西爾斯(Sears)、好市多(Costco)等大型商家銷售皮革家具。自從川普總統二度執政之後，林德家具銷售額從2025年開始下滑，總經理塞弗爾(Michael Saifer)受訪時說：「一聽到可能要課關稅，大家就紛紛暫停採購了。」

塞弗爾對於加拿大能否在這場關稅戰爭取得勝利感到憂心。他說，所有人都想賣東西給美國人，美國人可以向任何人採購，「我不確定我們能否打贏這場戰爭，我們很可能被殲滅」。

總部位於多倫多的男裝品牌Outclass創辦人史葛拉米拉(Matteo Sgaramella)指出，通常在服裝送到商店之前的幾個月就向設計師收取訂單，美國商店1月下單的商品原本9月到貨，如今卻因新關稅面臨變數。

他說，如果告知美國商店說，除了貨款之外可能還要付相當50%的費用給UPS，店家肯定回覆說「絕不接受，那就別出貨」。

史葛拉米拉說，恐怕很多店家因此倒閉。但他同時表示，Outclass批發銷售額只有20%來自美國，電子商務銷售額也只有20%來自美國。他表示，大型企業能夠找到解決之道，小型企業則將受到重擊。

在俄勒岡州波特蘭有51年歷史的帕羅瑪服裝店(Paloma Clothing)，美加關稅戰意味著店裡最暢通的商品之一可能將大幅漲價。店裡賣的禮物枕頭是負責人奧斯古德(Kim Osgood)設計好圖案之後，由一家蒙特婁公司把圖案印製到枕頭上，零售價格59元。奧斯古德說，價格恐將漲價到86元或90元，但消費者對送禮價格非常敏感，不願意超出預算。

精華 FAQ

  • 報導主要聚焦加拿大與美國之間的關稅戰，如何直接衝擊依賴美國市場的加拿大小型商家，特別是珠寶、家具與服飾等行業。

  • 因為該公司約75%的銷售來自美國客戶，最新關稅讓成本大增，只能把售價提高50%，但這也可能讓美國訂單大幅流失。

  • 因為小企業資源較少，難以吸收關稅成本，也較難迅速轉向其他市場；相較之下，大企業較有能力調整供應鏈並尋找替代方案。

川普 加拿大 關稅

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