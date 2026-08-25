美加貿戰升級／卡尼擬撐到川普下台 衝突恐延至2029年

加拿大總理卡尼領導的政府研判，美國期中選舉前難以重啟貿易談判，已規畫國內紓困方案，為貿易衝突可能延續至2029年預作準備。（路透）

美加貿易談判破裂，新關稅已於上周六（22日）生效。根據彭博資訊引述知情人士報導，加拿大 總理卡尼 領導的政府研判，在美國期中選舉前恢復協商的機會渺茫，已著手設計國內紓困方案，必要時將以此支撐受衝擊企業度過美國總統川普 的剩餘任期，顯示加拿大正為貿易衝突可能延續至2029年預作準備。

卡尼表示，政府已規畫多種援助機制，將持續支持受影響企業，「甚至超過這屆美國政府的任期」。詳細內容將在數日內公布，目前尚不清楚援助對象、金額及實施方式。

美國新課徵的50%關稅生效後，加拿大也宣布反制。兩個經濟高度整合的鄰國，面臨報復措施持續加碼的風險。

加國預定9月8日啟動報復性關稅。加拿大駐美大使懷斯曼（Mark Wiseman）表示，這個日期不代表雙方預期會在最後一刻重啟談判。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也說，目前沒有安排與加拿大展開新一輪談判。

不過，知情人士表示，情勢仍可能改變，美方未完全排除恢復協商。

川普的新關稅涵蓋約200億美元加拿大輸美商品，包括木材、乳製品、服飾、酒類、五金及小型企業出口的蜂蜜等。此外，美國先前對汽車、鋼鐵及鋁產業課徵的高額關稅也未取消。紐約時報指出，關稅是對進口商品課徵的稅負，部分成本最終可能由已承受高物價壓力的美國進口商負擔。

加拿大尚未公布完整反制清單。卡尼表示，相關措施將鎖定農業、鋼鐵及電子產品等產業。

RSM US首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）認為，雙方仍可能達成協議。若加拿大鎖定美國汽車產業反制，可能在美國製造業持續低迷之際，進一步增加通膨風險。

美國官員表示，如果加拿大落實報復性關稅，川普也可能進一步升級反制措施。談判破裂後進行的加拿大民調顯示，儘管許多受訪者擔憂後續經濟衝擊，仍有四分之三支持卡尼退出談判的決定。