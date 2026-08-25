我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

美加貿戰升級／卡尼擬撐到川普下台 衝突恐延至2029年

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大總理卡尼領導的政府研判，美國期中選舉前難以重啟貿易談判，已規畫國內紓困方案...
加拿大總理卡尼領導的政府研判，美國期中選舉前難以重啟貿易談判，已規畫國內紓困方案，為貿易衝突可能延續至2029年預作準備。（路透）

美加貿易談判破裂，新關稅已於上周六（22日）生效。根據彭博資訊引述知情人士報導，加拿大總理卡尼領導的政府研判，在美國期中選舉前恢復協商的機會渺茫，已著手設計國內紓困方案，必要時將以此支撐受衝擊企業度過美國總統川普的剩餘任期，顯示加拿大正為貿易衝突可能延續至2029年預作準備。

卡尼表示，政府已規畫多種援助機制，將持續支持受影響企業，「甚至超過這屆美國政府的任期」。詳細內容將在數日內公布，目前尚不清楚援助對象、金額及實施方式。

美國新課徵的50%關稅生效後，加拿大也宣布反制。兩個經濟高度整合的鄰國，面臨報復措施持續加碼的風險。

加國預定9月8日啟動報復性關稅。加拿大駐美大使懷斯曼（Mark Wiseman）表示，這個日期不代表雙方預期會在最後一刻重啟談判。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也說，目前沒有安排與加拿大展開新一輪談判。

不過，知情人士表示，情勢仍可能改變，美方未完全排除恢復協商。

川普的新關稅涵蓋約200億美元加拿大輸美商品，包括木材、乳製品、服飾、酒類、五金及小型企業出口的蜂蜜等。此外，美國先前對汽車、鋼鐵及鋁產業課徵的高額關稅也未取消。紐約時報指出，關稅是對進口商品課徵的稅負，部分成本最終可能由已承受高物價壓力的美國進口商負擔。

加拿大尚未公布完整反制清單。卡尼表示，相關措施將鎖定農業、鋼鐵及電子產品等產業。

RSM US首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）認為，雙方仍可能達成協議。若加拿大鎖定美國汽車產業反制，可能在美國製造業持續低迷之際，進一步增加通膨風險。

美國官員表示，如果加拿大落實報復性關稅，川普也可能進一步升級反制措施。談判破裂後進行的加拿大民調顯示，儘管許多受訪者擔憂後續經濟衝擊，仍有四分之三支持卡尼退出談判的決定。

精華 FAQ

  • 因為加拿大政府判斷，美國在期中選舉前重啟協商的機會很低，且卡尼已表示會持續支援受衝擊企業，甚至超過現任美國政府任期，顯示雙方可能長期對峙。

  • 加拿大一方面規畫國內援助機制，協助受影響企業度過衝擊；另一方面也準備反制關稅，預定9月8日啟動，且可能鎖定農業、鋼鐵與電子產品等產業。

  • 美國新課徵的50%關稅涵蓋約200億美元加拿大輸美商品，包含木材、乳製品、服飾、酒類與蜂蜜等；若加拿大再反制，美方可能進一步升級，並推升通膨風險。

川普 卡尼 加拿大

上一則

美加貿戰升級／加國小商家憂生意砍半「我們會被殲滅」

下一則

美加貿戰升級／川普：加國汽車、鋼鐵稅率明年增至50%

延伸閱讀

整理包／從談判破局到長期抗戰 美加關稅戰5大重點一次看

整理包／從談判破局到長期抗戰 美加關稅戰5大重點一次看
「加拿大與美國開戰了」關稅談判破裂 卡尼：9/8對美展開報復

「加拿大與美國開戰了」關稅談判破裂 卡尼：9/8對美展開報復
美加關稅大限在即談判陷僵局 墨擬加碼限中進口爭取美墨加協定續約

美加關稅大限在即談判陷僵局 墨擬加碼限中進口爭取美墨加協定續約
美加貿戰／加瞄準美「最痛的地方」消費者恐更痛苦

美加貿戰／加瞄準美「最痛的地方」消費者恐更痛苦

熱門新聞

中國國家主席習近平5月15日與美國總統川普在北京中南海花園會晤。（路透）

學者曝習近平「犯台」儀表板 12項亮紅燈 只有2因素可能踩煞車

2026-08-18 08:10
川普對哈普有救命之恩，她也有「人類印表機」之稱，川普所到之處她都會帶著小型印表機列印給總統的資料。(歐新社)

新歡？少數搭上川普「祕密換機」的人 35歲貼身女助理受矚

2026-08-17 20:41
美國國債19日突破40兆。（新華社）

財政部「官宣」：國債突破40兆美元

2026-08-19 16:31
川普總統(左)與加拿大總理卡尼(右)，多次公開私下討論兩國關稅問題。圖為兩人6月在法國G7峰會上討論。(美聯社)

美消費者恐更痛苦…美加報復式關稅戰 加拿大瞄準美「最痛的地方」

2026-08-22 21:03
美加貿易談判，美方由貿易代表葛里爾(左)主談，到後期商務部長盧特尼克也插一腳。(路透)

美加貿易協定破裂 關鍵72小時 因為他全面翻盤？

2026-08-24 05:12
白宮新聞秘書李維特將於本月底卸任，她舌戰記者的畫面廣為流傳。（美聯社）

李維特因不滿留欺敵機辭職？白宮：她根本沒去

2026-08-17 21:11

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請