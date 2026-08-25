美加貿戰升級／川普：加國汽車、鋼鐵稅率明年增至50%

川普總統與加拿大總理卡尼，多次公開私下討論兩國關稅問題。圖為兩人6月在法國G7峰會上討論。(美聯社)

川普 總統24日宣布，自2027年1月1日起，加拿大 進口的汽車、卡車及汽車零組件與鋼鐵關稅 一律調升至50%。貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)則把美加貿易談判破裂歸咎加拿大，稱加拿大想要更多。

此外，一名熟悉相關計畫的官員向美聯社透露，加拿大將於25日宣布對美國採取報復性關稅措施。

川普24日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文宣布，「2027年1月1日起，所有汽車、卡車、汽車零組件及鋼鐵關稅將調升至50%。」

華爾街日報報導，目前美國對加拿大汽車課徵25%關稅，並依美製零件比例給予折扣，鋼鐵關稅則已是50%。

川普警告加拿大領導人，必須「乖乖配合」，否則將面臨比現有關稅「嚴重得多」的後果，「加拿大不會再被當成美國的一州對待」，「貿易與其他方面，加拿大都是全世界最難打交道的國家之一。加國覺得自己高高在上，我們不需要加拿大，加國才需要我們！」

美加談判破裂，川普22日針對約占加拿大對美出口5%的商品加徵新關稅。

在川普總統宣布對加拿大增加關稅後，加拿大總理卡尼打算長期抗戰到2029年川普卸任。（美聯社）

加拿大總理卡尼(Mark Carney)24日受訪時表示，川普「採取某種形式的報復」並不令人意外，指美方提出的談判條件不公平，「想摧毀我們的汽車等重要產業」。

卡尼表態將對川普另一波關稅採取報復行動後，川普宣布上述新關稅。

葛里爾24日將談判破裂歸咎加拿大，他接受消費者新聞與商業頻道(CNBC)節目「財經論談」(Squawk Box)訪問時說，美加雙方原本達成足夠共識，準備宣布已找到協議方向，但敲定細節時，加拿大代表在最後關頭「想要更多」。

葛里爾說明，美方已透過將鋼鋁關稅減半、大幅調降汽車及軟木關稅等方式試圖照顧加方，但他們就是想要更多。

副總統范斯(JD Vance)24日在緬因州表示，若加拿大調降對美關稅，雙方仍有機會達成協議。他說：「我認為我們必須向加拿大總理明確傳達訊息，別再占美國便宜，這早該結束了。」

加拿大財政部長沈潘(François-Philippe Champagne)與另外三名內閣部長，預定於25日上午公布加拿大的回應措施。

川普總統宣布調升加拿大關稅，包括鋼鐵、汽車稅率明年增至50%。圖為加拿大鋼鐵廠。（路透）

加拿大總理卡尼24日表示，加拿大可能需要放棄對美國採取「以牙還牙」、逐美元對等加徵關稅的做法，轉而採取更具針對性的報復措施，以保護加拿大勞工和企業。

卡尼強調，加拿大願意在美方展現「正確態度」時重返談判，但不會接受「加拿大成為美國附庸」的談判立場。

安大略省長福特(Doug Ford)呼籲聯邦政府動用一切籌碼，包括限制能源與鉀肥出口，「川普總統想讓加拿大人痛苦，那我們也只好讓美國人痛苦」。