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「已接近達協議」川普期限前夕發文：加拿大50%關稅暫緩3天

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普政府自19日凌晨開始對加拿大加徵50%關稅，兩國在最後關頭快馬加鞭協商。（美...
川普政府自19日凌晨開始對加拿大加徵50%關稅，兩國在最後關頭快馬加鞭協商。（美聯社）

美國與加拿大18日深夜就關稅問題進行最後談判，川普總統晚間發文表示暫緩加徵加拿大50%關稅三天，指雙方已接近協議。

美國預定自19日凌晨起，對價值約200億美元的加拿大商品加徵50%關稅，範圍涵蓋葡萄酒、乳製品、家具、水泥、曲棍球棒，以及數百項原本可依照「美墨加協定」(USMCA)享有免稅待遇的產品，影響規模約占加拿大對美出口的5.2%。美加雙方代表試圖在川普總統設定的19日凌晨0時01分最後期限前達成協議。

加拿大總理府表示，卡尼(Mark Carney)與川普過去兩天兩度通話，包括18日下午再度直接討論貿易爭議，但截至最後期限前，雙方仍未宣布達成協議。

卡尼17日以法語告訴媒體：「我們正在談判，磋商非常緊張且微妙，現在不是公開談論談判的時候。」

川普政府援引1930年關稅法(Tariff Act)第338條採取行動，指控加拿大歧視美國製汽車、酒類與乳製品出口；該法過去極少動用，也讓美方得以繞過「美墨加協定」既有優惠安排，無需調查，也沒有時間限制。

加拿大負責美加貿易的部長勒布朗(Dominic LeBlanc)與加拿大首席談判代表沙雷特(Janice Charette)18日深夜續留華盛頓，與美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)及貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)磋商。

美加主要分歧包括汽車關稅降幅、關稅抵扣計算部分或全部零組件、加拿大乳製品配額、美國酒類重返加拿大市場等。

曾任貿易官員的King & Spalding律師事務所合夥人馬傑魯斯(Ryan Majerus)表示，「我認為美加雙方都不希望這些關稅生效，雙方都在極力尋找解決辦法。」

馬傑魯斯指出，美方希望加拿大採購F-35戰機等更多美製軍備，參與川普推動的國防核心工程「金穹」(Golden Dome)陸基飛彈防禦系統計畫，並讓美國更容易取得關鍵礦產，降低美國對中國等地緣政治對手供應不穩定的依賴。

加拿大則企盼美方取消鋼、鋁及軟木(softwood lumber)關稅，美方指稱這些產品獲得不公平的政府補貼。

加拿大企業界警告，若50%關稅生效，木材、葡萄酒、家具及乳製品業恐面臨裁員甚至關廠，衝擊北美供應鏈。

加拿大民眾不滿川普政策的情緒沸騰，要求驅逐親川普的美國駐加國大使胡克斯特拉(Pete Hoekstra)的請願書，自7月21日以來已收集近21萬8000人簽名連署，該請願書譴責胡克斯特拉讓川普吞併加拿大的言論「正常化」。

精華 FAQ

  • 川普表示，美加雙方在18日深夜持續談判後已接近協議，因此先把原定19日凌晨生效的50%關稅暫緩3天，為最後敲定協議保留空間。

  • 美方原計畫對約200億美元加拿大商品加徵50%關稅，涵蓋葡萄酒、乳製品、家具、水泥、曲棍球棒等，且波及數百項原可依USMCA免稅的產品。

  • 雙方主要分歧包括汽車關稅降幅、零組件抵扣方式、加拿大乳製品配額，以及美國酒類重返加拿大市場等，另外也牽涉軍備採購與關鍵礦產合作。

川普 關稅 加拿大

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