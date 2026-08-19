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3大快遞巨頭退還客戶數十億關稅 支票陸續寄出

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普政府向各國徵收的關稅被最高法院判決敗訴，幾大快遞公司已陸續向客戶開出退款支票...
川普政府向各國徵收的關稅被最高法院判決敗訴，幾大快遞公司已陸續向客戶開出退款支票。圖為聯邦快遞。（美聯社）

去年曾向海外賣家購物，並在包裹入境時由聯邦快遞(FedEx)、優比速(UPS)或DHL代繳關稅的民眾，不妨查看信用卡或銀行帳戶是否出現關稅退款，因為部分物流業者已陸續把政府的退款轉給實際付款的顧客，且多數退款不須由消費者主動提出申請。

FedEx、UPS、DHL 多數退款不用主動申請

美聯社報導，這波退款源於聯邦最高法院今年2月的裁決；2025年3月，川普總統依據1977年「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)對幾乎所有國家的進口商品加徵大規模關稅，最高法院裁定IEEPA並未授權徵稅，聯邦政府必須退還已收取的款項。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)至今已退還超過1000億元，占應退金額的60%。

FedEx表示，已開始把收到的8億元關稅退款發還顧客，消費者可在官網輸入貨件追蹤號查詢退款狀態。

川普政府向各國徵收的關稅被最高法院判決敗訴，幾大快遞公司已陸續向客戶開出退款支票...
川普政府向各國徵收的關稅被最高法院判決敗訴，幾大快遞公司已陸續向客戶開出退款支票。（美聯社）

UPS曾代繳50億元關稅，第一階段已申請退回5億元，顧客預計在UPS收到財政部款項後一至三個月內收到退款。

川普政府向各國徵收的關稅被最高法院判決敗訴，幾大快遞公司已陸續向客戶開出退款支票...
川普政府向各國徵收的關稅被最高法院判決敗訴，幾大快遞公司已陸續向客戶開出退款支票。圖為DHL員工。（路透）

DHL則表示，為幾乎所有符合資格的貨件申請退款，並自動退還顧客；DHL發布聲明表示，退款速度取決於海關的處理進度。

舉證不易 多數大型零售商退款機率有限

相較於物流巨擘，多數大型零售商間接吸收關稅成本，退款給顧客的機率低。

亞馬遜(Amazon)財務長歐薩夫斯基(Brian Olsavsky)表示，公司只在能明確追查特定進口費用確實由消費者承擔的「有限情況」下，才會主動退款，其餘退款以降價的方式回饋消費者。

好市多(Costco)執行長維克里斯(Ron Vachris)則表示，將以某種形式歸還轉嫁給消費者的關稅金額。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，多數消費者大多透過商品漲價間接負擔關稅，很難證明漲價與關稅存在直接相關。

智庫「稅務基金會」(Tax Foundation)估計，2025年關稅平均讓每個家庭增加約1000元負擔，但多數人恐怕很難實際拿回這筆錢。

目前全美已有超過80件提告亞馬遜、沃爾瑪(Walmart)、Nike、好市多等零售商提出的訴訟，但尚無案件獲法院認證為集體訴訟。

阿諾德與波特(Arnold & Porter)律師事務所的消費品業務組聯席主席洛莉·萊斯金(Lori Leskin)指出，要證明價格上漲確實源自關稅而非其他市場因素，難度相當高。

精華 FAQ

  • 源於聯邦最高法院今年2月的裁定，認定川普政府依IEEPA加徵的大規模關稅超出授權，聯邦政府因此必須退還已收取的款項，相關退款也開始陸續發放。

  • FedEx已開始把收到的8億元退款發還顧客，可上官網查詢；UPS先申請退回5億元，預計收到財政部款項後1到3個月內退款；DHL則多半自動退還符合資格貨件。

  • 因為多數零售商是把關稅成本間接反映在售價中，消費者很難證明漲價與關稅直接相關，因此亞馬遜等多只在可明確追查的有限情況退款，其餘多以降價回饋。

零售商 關稅 聯邦快遞

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