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川普對加拿大50%關稅周三生效？華爾街料會收手 Kalshi估45%會上路

編譯季晶晶／即時報導
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美國總統與加拿大總理卡尼6月中旬在G7峰會時見面。(美聯社)
美國總統與加拿大總理卡尼6月中旬在G7峰會時見面。(美聯社)

美國總統川普對加拿大的新一輪50%進口關稅預定本周三生效。但華爾街分析師普遍預期，政策可能再度轉彎。川普經常改變政策立場，「川普總會臨陣退縮」（TACO）的說法早已讓市場習以為常。預測平台Kalshi近期估計，新關稅如期生效的機率僅45%。

研究業者Wolfe Research美國政策與政治研究主管Tobin Marcus認為，最可能的結果是，這一輪關稅會在8月19日截止日前延期或取消。但如果50%關稅真的如期生效，他會感到意外，不過也不至於完全震驚。

但如果川普政府真的採取行動呢？Marcus指出，加拿大官員釋出的訊號顯示，這將是「重大的外交決裂，但儘管名目稅率很高，經濟影響仍相對有限，因為新關稅只會涵蓋加拿大進口總額的約5%」。

川普政府7月20日公布的新關稅計畫援引《1930年關稅法》第338條。美國最高法院2月裁定，否決川普政府先前援引《1977年國際緊急經濟權力法》作為關稅依據，促使官員開始尋求其他法律授權。

美方官員表示，此次50%關稅是對加拿大針對美國酒類、乳製品與汽車採取歧視性措施的回應。受影響的加拿大商品包括牛奶、鮮奶油、乳清、冰上曲棍球設備、烈酒和塑合板等木製品。

目前，美加雙方正積極協商，希望在期限前達成協議，避免新一輪關稅生效。但加拿大豐業銀行（Scotiabank）經濟學家Derek Holt表示，現階段不太可能達成涵蓋所有議題的全面協議。比較可能的情況是川普延長期限，或雙方先敲定臨時協議。他仍抱持審慎樂觀，因為關稅一旦實施，美加兩國都將付出代價。

精華 FAQ

  • 這批新關稅原定在本周三生效，屬於川普政府最新一輪對加拿大的措施。不過市場與分析師多認為，政策仍可能在最後一刻被延後、取消或改以臨時協議替代。

  • 因為川普過去常在強硬表態後臨時轉向，市場已習慣其政策反覆；Kalshi也僅估45%會如期實施。Wolfe Research分析師更認為，延期或取消的可能性最大。

  • 分析師指出，雖然名目稅率很高，但實際經濟衝擊可能有限，因為新關稅只涵蓋加拿大進口總額約5%。受影響商品包含乳製品、烈酒與部分木製品等。

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