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美年損260億稅收 白宮：中國透過40多國洗產地避關稅

記者胡玉立／綜合報導
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白宮發布報告指出，中國藉「洗產地」模式因應2018年美國對中國開徵的新關稅。（美...
白宮發布報告指出，中國藉「洗產地」模式因應2018年美國對中國開徵的新關稅。（美聯社）

白宮13日發布報告指出，許多國家透過將其出口商品經由第三國「洗產地」(transshipping)來規避美國關稅，估計美國每年因此損失190億至260億元稅收。報告特別點名中國藉「洗產地」模式因應2018年美國對中國開徵的新關稅；表面上中國進口額下降，但北京製造業得以繼續發展，可能對美國工廠和就業構成挑戰。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)在電話會議上向媒體表示，「多年來，中國透過大規模洗產地騙局」，將商品運往墨西哥、馬來西亞等40多國包裝和簡單組裝，「共產中國得以洗白其出口商品」。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)也在聲明中表示：「轉運是一種坐享川普總統貿易協議成果的方式，這種行為由不守信用的出口商持續進行；而這些出口商往往正是我們當初實施關稅的原因。」

不過，納瓦羅強調，該報告主要是針對其他國家協助中國規避關稅。他另提到，印度等國也可能透過「洗產地」規避新關稅；因此，川普政府推行的新貿易框架將包含相關條款，以確保參與此類做法的貿易夥伴受到懲罰。

報告所點名的國家遍布全球，從墨西哥、歐洲、以色列、巴西，到台灣、韓國、日本等國；報告稱，這些國家已成為「全球影子轉運網絡」(global Shadow Transshipment Network)的一部分，中國如今正透過這個網絡進行關稅規避。

納瓦羅表示，為應對相關挑戰，美國海關和邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)計畫運用人工智慧(AI)來阻止轉運；一旦發現進口商偽造貨物原產地，進口貨物將被追溯徵收關稅，追溯期大約可回溯一年。

美聯社報導，報告發布之際，正值中國領導人習近平計畫於9月訪美。中國政府將中美關係描述為「戰略穩定」關係；但中國政府支持的製成品出口政策，已破壞美、歐、日等地的汽車、金屬和電子產業的穩定。

白宮報告援引公私營部門數據，估算出每年約有價值342億元至3030億元的貨物為規避美國關稅而進行轉運；報告以價值750億元的轉運貨物總額為核心數字，估算出稅收損失。

川普政府為保護美國製造商，對全球大部分地區徵收高額關稅。川普第二任期實施的關稅政策持續面臨法律挑戰；最高法院2月甫推翻部分政策。美國對全球各地的進口額仍大於出口額，但貿易逆差今年迄今為3710億元，比去年同期減少約1890億元。與此同時，這些關稅也為國內帶來新的通膨壓力。

精華 FAQ

  • 報告指中國透過墨西哥、馬來西亞等40多國進行洗產地，將貨物經第三國包裝或簡單組裝後再出口美國，以降低或逃避原本應付的關稅。

  • 白宮估算，美國每年約因這類轉運與洗產地行為損失190億至260億元稅收；報告並稱相關貨物流通規模可能高達342億元至3030億元。

  • 納瓦羅表示，海關和邊境保護局將運用AI辨識偽造原產地的進口品，若查獲違規，貨物可被追溯補徵關稅，回溯期約可達1年。

白宮 稅收 關稅

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