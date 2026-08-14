我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

川普：美太依賴外國貨 進口涉國安無人機將課100%關稅

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣雷虎科技集團4月展示一架7吋OVERKILL(KILLER FPV)One攻...
台灣雷虎科技集團4月展示一架7吋OVERKILL(KILLER FPV)One攻擊型無人機。(美聯社)

川普總統13日簽署公告，將對進口無人機及零組件徵收關稅。白宮表示，美「過度依賴」外國無人機來源，且構成國家安全威脅，需強化美國無人機產業與供應鏈，確保美國在無人機領域的主導地位。

根據白宮公布的「事實清單」，公告對特定尺寸或具備特定能力、在國家安全方面尤其敏感的無人機、這些無人機的停靠站及特定關鍵零組件，課徵100%從價關稅，包括最大起飛重量超過25公斤及具備熱成像能力的無人機。

另外，也將對尺寸較小、且不具備某些特別涉及國家安全能力的無人機及其他零組件，課徵25%從價關稅；對台灣及來自歐盟、日本、列支敦斯登、南韓、瑞士及的無人機與零組件課徵15%從價關稅，來自英國的無人機則課徵10%從價關稅，前提是幾乎所有軟硬體及技術均源自這些國家及美國。

「從價關稅」(Ad Valorem Tariff)是指以進出口商品的完稅價格(依海關審定之貨價)為標準，按一定百分比(稅率)來計算並徵收的關稅。應納稅額會隨著商品價格的高低而增減。「從量關稅」則是看重數量或重量，按每一單位設定固定金額抽稅(如每公升或每公斤固定收多少錢)。

事實清單指出，公告授權商務部長為新投資無人機及零組件製造的企業設立生產回流計畫。關稅將在簽署21天後生效。對國家安全並非特別敏感的無人機零組件，關稅將在簽署180天後生效。

路透報導，川普在白宮公布的公告文本中表示，商務部長盧特尼克已調查進口無人航空系統或無人機造成的影響，發現「外國無人航空系統生產商的進口滲透程度相當高，而且美國過度依賴外國的無人航空系統及零組件來源。」

川普表示，盧特尼克發現，來自特定外國實體的無人機及零組件「構成安全及保安風險」，而美國國內產量不足以滿足安全需求。

國防部若在簽署後20天內批准產品及零組件豁免於聯邦通訊委員會(FCC)「涵蓋清單」(Covered List)，關稅也將在簽署180天後生效。

白宮指出，無人機是現代武裝衝突的關鍵技術，對美國目前及未來的軍事行動至關重要。商業及美國軍事用途無人機的關鍵無人航空系統(UAS)零組件仰賴外國來源，對美國國家安全構成重大風險，並造成網路安全漏洞。美國需要迅速擴大無人機產能，以確保國家與經濟安全，而川普的無人機關稅計畫將保護美國國家安全及國防與國防相關產業基礎，同時支持並創造美國就業機會。

無人機關稅稅率細節
無人機關稅稅率細節

精華 FAQ

  • 他簽署公告，對進口無人機與零組件課稅；其中對具國安敏感特性的產品最高課100%，一般較小型無人機及部分零組件則課25%。

  • 最大起飛重量超過25公斤、具熱成像能力等被視為國安敏感的無人機，以及其停靠站與特定關鍵零組件，將適用100%從價關稅。

  • 關稅多在簽署21天後生效，部分零組件則在180天後生效；白宮希望藉此降低對外國依賴、強化美國供應鏈，並提升國防與就業。

川普 無人機 關稅

上一則

每月10萬元…真實社群賣「貼文搶先看」 川普挨告違憲

下一則

林肯號200天未靠港引關切 華盛頓號將接替 赫塞斯駁：情況被扭曲

延伸閱讀

川普將對半導體關鍵原料出手 多晶矽擬課至少15%關稅

川普將對半導體關鍵原料出手 多晶矽擬課至少15%關稅
川普新關稅再挨告 25州聯手要求退稅

川普新關稅再挨告 25州聯手要求退稅
川普關稅可能獲新授權 中國、印度、歐盟恐受衝擊

川普關稅可能獲新授權 中國、印度、歐盟恐受衝擊
川普「取消小額包裹免稅」裁定合法

川普「取消小額包裹免稅」裁定合法

熱門新聞

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

2026-08-06 19:49
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普6日簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。(歐新社)

川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

2026-08-06 18:23
民調指出，在美國18至34歲的群體中，62%的受訪者希望美國「與中國合作並改善美中關係」。（美聯社）

金融時報：主張「對抗中國」的美國人在減少

2026-08-07 18:20
為了減少詐欺，川普政府逐步推動包括綠卡、入籍、庇護等申請都強制網上申請。（美聯社）

USCIS新規：綠卡、入籍等強制網路申請 加強偵測詐欺

2026-08-11 05:14

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲