川普：美太依賴外國貨 進口涉國安無人機將課100%關稅

台灣雷虎科技集團4月展示一架7吋OVERKILL(KILLER FPV)One攻擊型無人機。(美聯社)

川普 總統13日簽署公告，將對進口無人機 及零組件徵收關稅 。白宮表示，美「過度依賴」外國無人機來源，且構成國家安全威脅，需強化美國無人機產業與供應鏈，確保美國在無人機領域的主導地位。

根據白宮公布的「事實清單」，公告對特定尺寸或具備特定能力、在國家安全方面尤其敏感的無人機、這些無人機的停靠站及特定關鍵零組件，課徵100%從價關稅，包括最大起飛重量超過25公斤及具備熱成像能力的無人機。

另外，也將對尺寸較小、且不具備某些特別涉及國家安全能力的無人機及其他零組件，課徵25%從價關稅；對台灣及來自歐盟、日本、列支敦斯登、南韓、瑞士及的無人機與零組件課徵15%從價關稅，來自英國的無人機則課徵10%從價關稅，前提是幾乎所有軟硬體及技術均源自這些國家及美國。

「從價關稅」(Ad Valorem Tariff)是指以進出口商品的完稅價格(依海關審定之貨價)為標準，按一定百分比(稅率)來計算並徵收的關稅。應納稅額會隨著商品價格的高低而增減。「從量關稅」則是看重數量或重量，按每一單位設定固定金額抽稅(如每公升或每公斤固定收多少錢)。

事實清單指出，公告授權商務部長為新投資無人機及零組件製造的企業設立生產回流計畫。關稅將在簽署21天後生效。對國家安全並非特別敏感的無人機零組件，關稅將在簽署180天後生效。

路透報導，川普在白宮公布的公告文本中表示，商務部長盧特尼克已調查進口無人航空系統或無人機造成的影響，發現「外國無人航空系統生產商的進口滲透程度相當高，而且美國過度依賴外國的無人航空系統及零組件來源。」

川普表示，盧特尼克發現，來自特定外國實體的無人機及零組件「構成安全及保安風險」，而美國國內產量不足以滿足安全需求。

國防部若在簽署後20天內批准產品及零組件豁免於聯邦通訊委員會(FCC)「涵蓋清單」(Covered List)，關稅也將在簽署180天後生效。

白宮指出，無人機是現代武裝衝突的關鍵技術，對美國目前及未來的軍事行動至關重要。商業及美國軍事用途無人機的關鍵無人航空系統(UAS)零組件仰賴外國來源，對美國國家安全構成重大風險，並造成網路安全漏洞。美國需要迅速擴大無人機產能，以確保國家與經濟安全，而川普的無人機關稅計畫將保護美國國家安全及國防與國防相關產業基礎，同時支持並創造美國就業機會。

無人機關稅稅率細節