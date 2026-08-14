川普關稅贏了 法官：小額包裹取消免稅 合法

貿易法庭13日裁定川普總統有權取消豁免小包裹免稅，亦即可以課稅，可能影響向國外訂購貨品的價格。（路透）

美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)13日裁定，確認川普 總統於2025年撤銷「小額豁免」(de minimis)關稅 的決定合法，這是指取消對不到800元的進口商品免徵關稅的規定，成為川普政府在貿易法院審理其緊急經濟權力相關案件中，少見的一場勝訴案例。

川普透過自家社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)發文，稱讚這項裁決為「重大勝利」，批評原本的免稅豁免「淪為關稅詐欺者鑽漏洞的龐大缺口」。

路透報導，美國國際貿易法院認定，川普依據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，有權取消低價進口商品的免稅豁免，這是川普2025年2月一系列行政命令的一環，當時他同時對進口商品加徵新關稅。

國際貿易法院由三名法官組成的合議庭指出，本案涉及的是終止一項既有的豁免措施，而非總統自行加徵新的關稅。這項區別成為本案的關鍵。

2026年2月，美國最高法院推翻了川普於2025年2月推出的大部分廣泛關稅措施。最高法院裁定，IEEPA並未賦予總統單方面對貿易夥伴加徵關稅的權力。然而，當時的裁決並未涉及取消「小額豁免」的問題。

國會已在2025年綜合稅收與支出法案中正式取消此項豁免，並將實際生效日期訂在2027年7月，讓企業有時間調整營運。

提起訴訟的密西根州汽車零組件進口商「底特律車軸」(Detroit Axle)主張，IEEPA並未授予總統獨立權限，可在新法生效前逕自取消關稅豁免；該公司曾為利用此項豁免機制調整營運模式，在墨西哥邊境城市華雷斯(Juarez)設立配送中心，直接將零件小額訂單運送給美國消費者。

此外，川普去年取消「最低進口免稅門檻」，理由是低價值交易遭利用來規避關稅並走私毒品，此舉曾引發中小企業憂心，因為相較於Shein、Temu等中國大型消費平台，中小企業較難承受壓力。

川普2025年重返白宮大位並對貿易夥伴全面加徵關稅以來，其關稅政策在法庭上屢屢受挫。

最高法院今年2月20日裁定，川普對全球祭出的大規模關稅逾越總統職權而違法；國際貿易法院隨後否決他用來替代全球性關稅的臨時關稅措施，重創他任意課徵關稅的能力。不過，川普針對特定產業課徵的關稅，並未受到最高法院裁決影響。

川普接著援引另一項法源，對超過99%的進口商品課稅，但此舉同樣面臨多州政府與中小企業提告挑戰。