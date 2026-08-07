川普關稅可能獲新授權 中國、印度、歐盟恐受衝擊

美國總統川普。(歐新社)

近來，美國總統川普 與司法體系圍繞關稅權力，頻頻上演「貓捉老鼠的遊戲」。川普接連援引冷門或未經司法檢驗的法律條款推動關稅政策，屢遭挑戰。如今，一項獲聯邦參院跨黨派壓倒性支持的俄羅斯制裁法案，可能賦予川普及未來的美國總統法律基礎更穩固、影響範圍更廣的明確關稅權力。

這項法案上周以86票對12票跨過參院關鍵程序門檻。如果最後以現行版本通過並生效，美國貿易代表將可對俄羅斯原油或天然氣進口量最大的五個國家，把關稅稅率調整至0%至100%；美國自俄羅斯進口的商品更將面臨500%關稅。

美國貿易代表只須將相關行動通知國會，不必進一步說明選擇特定稅率的理由，法案也未設下其他明確限制。

這意味，川普對中國、印度 和歐盟 等主要經濟體提高進口關稅時，將擁有更大的靈活性，也可避開先前所用工具面臨的法律限制與模糊地帶。

回顧過去，川普的關稅議程接連碰壁。最高法院已裁定，川普不得依據《國際緊急經濟權力法》全面加徵關稅，財政部也已向曾繳納相關關稅的進口商退還1,000億美元。川普政府隨後轉向《1974年貿易法》第122條，但這項條款對關稅規模與期限設有限制，下級法院也判決不得援引這項條款加徵關稅。

白宮最近又援引《貿易法》第301條，以貿易夥伴涉及強迫勞動為由加徵報復性關稅，但受影響企業已再度提起訴訟。

新的俄羅斯制裁法案可能打破這個循環。相較於政府先前從現有法律中尋找關稅依據，國會這次可能明文授予總統課徵關稅的權力，讓法院更難推翻相關措施。法案也未要求總統必須把關稅措施與俄羅斯對烏克蘭戰爭的特定戰略目標綁在一起，留下廣泛的裁量空間。