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川普退還千億解放日關稅 進度達60% 承受漲價消費者沒份

編譯季晶晶／綜合外電
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川普政府已退還約3.2兆元「解放日」關稅，但退款主要流向進口企業，承受漲價的消費...
川普政府已退還約3.2兆元「解放日」關稅，但退款主要流向進口企業，承受漲價的消費者難以受惠。（路透）

川普政府已退還約1000億美元的「解放日」關稅，占原先徵收1650億美元的大約60%。退款速度比外界預期快。

根據海關暨邊境保護局周二提交給國際貿易法院的資料，目前已有超過1280億美元的退款獲受理，代表更多款項即將退還。國最高法院今年2月裁定，政府不得動用緊急經濟權力，對貿易夥伴大規模課徵高額關稅。國際貿易法院隨即要求海關辦理退款。

美國財長貝森特曾警告，相關訴訟及退款可能拖延數年，如今處理比預期快，令貿易律師和分析師感到意外。

不過，退款流向引發爭議。拿到退款的主要是登記進口商。部分國會議員批評，款項退給大公司，沒有回到先前承受漲價的消費者或小企業手中。一些小企業沒有直接進口商品，卻因供應商加價或附加關稅費用而增加成本。但它們不是登記的進口商，無法透過海關網站申請退款。

儘管被迫退還大筆關稅，川普政府仍試圖重建關稅壁壘。上周改以其他法律，對60多個經濟體加徵10%至12.5%的新關稅。但目前已面臨至少三起法律挑戰。

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