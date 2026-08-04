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「逾越總統職權」25州告川普政府新關稅 要求暫停實施並退款

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普總統援引IEEPA開徵對等關稅被最高法院判決違法，川普政府重新引用301條款...
川普總統援引IEEPA開徵對等關稅被最高法院判決違法，川普政府重新引用301條款再對各國開徵，3日共有25州再次聯合控告川普政府違法。（路透）

25個州3日聯手向紐約的國際貿易法院提起訴訟，控告川普政府對60個貿易夥伴徵收最新一輪關稅的做法「逾越總統職權」，要求法官立即暫停實施相關關稅並宣布其違法，並命令政府退還已徵收的稅款。

美聯社報導，此次25個州興訟的州當中，除了23個州由民主黨籍州長執政外，內華達州與佛蒙特州這兩州由共和黨籍州長領導，凸顯此次提告的規模跨越黨派，也成為繼美國小型企業先前提告後，又一波挑戰美國關稅政策的行動。

貿易代表署(USTR)引據1974年貿易法(Trade Act of 1974)第301條，授權政府調查其認為具有歧視性的外國貿易措施或強迫勞動，可透過加徵關稅等方式進行報復；川普7月24日對60個貿易夥伴課徵10%至12.5%不等的關稅，品項涵蓋美國絕大多數進口商品。

川普認為高關稅得以重振美國製造業，卻推翻美國奉行數十年的低關稅和自由貿易政策；他宣稱美國長期存在的貿易逆差構成國家緊急狀態，去年引用1977年的「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，對幾乎所有國家的進口商品徵收兩位數的關稅。

最高法院後來裁定，IEEPA並未授權徵收關稅，命令聯邦政府退款給已繳關稅的進口商；為彌補損失的稅收，川普轉而對全球商品加徵10%臨時關稅，但這些關稅於7月24日午夜到期。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，「在最高法院敗訴後，本屆政府再次試圖透過新一輪關稅，非法提高家庭與企業的課稅。」

俄勒岡州檢察長雷菲爾德(Dan Rayfield)指出，「儘管處處碰壁，川普仍試圖再次給俄勒岡州的工作階級家庭和本土企業帶來更多混亂。」

興訟的各州在法庭文件中指出，國際供應鏈中的強迫勞動問題，與貿易代表署實施的全球性關稅「沒有合理的關聯」，指控川普政府把強迫勞動當作推行非法關稅計畫的藉口，批評此舉恣意、反覆無常且違法。

原告州主張，第301條關稅歷來針對特定國家與產業，川普此次「一刀切」的做法並無先例。

白宮發言人德賽(Kush Desai)發表聲明反駁，強調政府是依法行使職權，消除傷害美國商業的不合理行為，「外國未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動生產商品的禁令不合理，加重美國商業(包括美國勞工)的負擔，必須解決。」

德賽表示，第301條關稅自川普總統第一任期以來，已證明是在法律上站得住腳的工具，現在依然如此。

精華 FAQ

  • 共有25個州加入訴訟，其中23州由民主黨籍州長執政，另有內華達州與佛蒙特州由共和黨籍州長領導，顯示此次挑戰跨越黨派。

  • 原告要求法官立即暫停相關關稅實施，並宣告其違法，同時命令聯邦政府退還已徵收的稅款，避免企業與家庭繼續承擔成本。

  • 白宮發言人表示，政府是依法行使職權，目的在於處理外國未能有效禁止強迫勞動商品進口所造成的負擔，並強調第301條關稅具法律正當性。

佛蒙特州 川普 關稅

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