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逾20藍州 控告川普301關稅「強迫勞動調查」是騙局

編譯季晶晶／即時報導
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川普政府依「1974年貿易法」第301條加徵全球關稅，如今遭美國逾20名州檢察長...
川普政府依「1974年貿易法」第301條加徵全球關稅，如今遭美國逾20名州檢察長提告挑戰。（路透）

超過20名民主黨籍州檢察長提告，挑戰川普政府以強迫勞動問題為由，對逾60個貿易夥伴加徵10%至12.5%關稅。他們指控，政府進行的調查只是一場「騙局」，並以強迫勞動為藉口，繼續推行違法的關稅計畫。

這已是川普貿易政策面臨的最新法律挑戰，可能再次掀起曠日廢時的司法攻防戰。今年稍早，聯邦最高法院已駁回川普多數關稅措施，裁決他不得援引緊急經濟權力，向貿易夥伴課稅。

儘管如此，川普政府隨即援引兩項美國貿易法，對主要貿易夥伴徵收至少10%關稅，試圖繞過裁決。其中強迫勞動關稅依據的是「1974年貿易法」第301條。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，這是川普第三次企圖非法加徵關稅，只會提高美國家庭與小型企業的生活及經營成本。

先前成功挑戰川普緊急關稅的教育玩具商Learning Resources也再度提告，批評政府以前所未見、毫無依據，且不加區別的方式濫用第301條，向美國民眾、原告所屬家族企業及其顧客徵收數十億美元稅款。

公共利益法律機構自由正義中心（Liberty Justice Center）也另提訴訟，主張政府不能只靠更換法律依據，來保住預設的全球關稅政策。

白宮發言人德賽則辯護回應，政府依法採取行動，要求各國消除對美國商業造成負擔的不合理行為與政策。外國未禁止並有效執行對強迫勞動產品的進口禁令，構成美國商業與勞工的負擔，因此必須處理。他補充表示，第301條關稅自川普第一任期以來，已證明是能經得起法律考驗的政策工具。

精華 FAQ

  • 超過20名民主黨籍州檢察長、Learning Resources，以及自由正義中心都提出訴訟，主張川普政府以強迫勞動為由加徵關稅，實際上是在延續違法的關稅計畫。

  • 他們指控政府並未真正針對強迫勞動問題進行嚴謹調查，而是把它當成藉口，對逾60個貿易夥伴普遍加徵10%至12.5%關稅，屬於濫用第301條。

  • 白宮發言人德賽表示，政府是依法要求各國消除對美國商業不合理的負擔，外國未有效禁止強迫勞動產品進口才需處理，且第301條關稅已證明能經得起法律考驗。

民主黨 川普 關稅

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