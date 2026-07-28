我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

避免手足再爭遺產 台立院通過刪除「兄弟姊妹特留分」

防止中國洗產地 美國抽查越南中資工廠 恐引爆新關稅壓力

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
越南是目前唯一同時面臨美國三方面301調查的國家。(美聯社)
越南是目前唯一同時面臨美國三方面301調查的國家。(美聯社)

彭博引述知情人士報導，美國海關官員已對越南境內和中國有關的工廠進行抽查，外界擔心白宮可能很快找到理由，對越南加徵更多關稅

知情人士指出，檢查人員查核文件、原材料來源和生產流程，試圖判定產品出口美國前在越南增加多少價值，也檢視是否涉及軟體智慧財產權侵權。知情人士表示，這些檢查雖引發美國可能擴大對越南關稅措施的疑慮，但目前尚未發現重大證據，證明中國商品透過越南洗產地。

在美國持續就智慧財產權、產業產能過剩和貿易詐欺向越南施壓之際，越南政府正設法展現已在國內各經濟領域加強打擊相關問題，包括大張旗鼓查扣5萬雙假Nike鞋。

美越雙方數月來一直談判，試圖敲定去年10月達成的貿易架構協議。知情人士向彭博透露，目前這輪談判氣氛緊張，進展困難，原因是雙方無法就轉口和其他非關稅障礙達成共識。

華府要追查的重點是，中國透過越南出口的產品，是否完全未經加工、僅貼上「越南製造」標籤，或者是附加價值極低的產品。美國貿易代表葛里爾本月重申這指控說：「有一種純粹非法出貨，就是他們把貨送到越南，貼上越南製造標籤。」

美國上周五以供應鏈對強迫勞動防範不足為由，對60個經濟體加徵新關稅，越南也在其中。越南外交部上周六表示，美方決定並未「充分反映現實，以及越南在防止、減少和消除強迫勞動方面的努力，包括禁止進口使用強迫勞動製造的產品」。

針對智慧財產權指控，越南已加強執法，並在美國貿易代表辦公室4月報告把越南列為「優先外國」後，向美方提交文件說明相關作為。這份長達3581頁的文件列出，越南主管機關在2021年至2025年間處理近2萬件侵權案件。

越南也列名美國正在調查涉嫌製造業產能過剩的國家，且是目前唯一同時面臨美國三方面301調查的國家。

美越敲定最終貿易協議仍然障礙重重。葛里爾曾表示，協議不能只限於縮小1780億美元的貿易逆差。美方也要求河內削減非關稅障礙，加深經濟安全和轉口方面合作，並強化對美國智慧財產權的保護。

Verisk Maplecroft資深亞洲分析師史瓦茲（Laura Schwartz）說，華府和河內要從一般性架構走向完整協議，之所以困難，「正是因為這對越南利害關係重大」。她表示，轉口問題尤其棘手，但隨著調查結果轉化為實際關稅，促成協議的壓力將升高。

川普政府一向把龐大的雙邊貿易失衡，視為不公平的貿易關係、必須加以修正。美國最新5月數據顯示，越南已超越台灣，成為美國單月貿易逆差最大的來源。

精華 FAQ

  • 重點在查明出口美國的產品，是否只是貼上「越南製造」標籤，或在越南只做極低度加工；同時也要判定原料來源、生產流程與附加價值是否足夠。

  • 因為若美方認定越南成為中國商品轉口或洗產地的通道，白宮就可能以此為由加徵關稅；雖然目前尚未找到重大證據，但疑慮已升高。

  • 雙方主要卡在轉口、其他非關稅障礙，以及智慧財產權與經濟安全合作等問題；美方也要求越南縮小巨額貿易逆差，讓談判進展更加困難。

越南 關稅 白宮

上一則

暌違7年的中國行結束 USCC：致力每年至少一次訪華

下一則

川普暫停美軍攻擊促成談判 伊朗、阿曼都稱有進展

延伸閱讀

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制
川普10%全球關稅7/24到期 60國可能調升 最高加徵12.5％

川普10%全球關稅7/24到期 60國可能調升 最高加徵12.5％
金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅

金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅
川普301關稅即將上路 專家：新措施一實施就難撤銷

川普301關稅即將上路 專家：新措施一實施就難撤銷

熱門新聞

川普總統24日於華府出席白宮記者協會晚宴。(美聯社)

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

2026-07-25 20:23
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
副總統范斯公開一家六口合照。（取材自第二夫人X@SLOTUS）

范斯小兒子曝光 首度公開一家六口合照

2026-07-24 22:22
美國總統川普。(路透)

金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅

2026-07-21 10:01
財政部長貝森特表示美國可以因為竊盜AI模型對中國展開制裁。(歐新社)

中國竊美AI模型？貝森特：許多中國模型發現美浮水印

2026-07-22 10:47
川普總統再度應邀出席白宮記者協會年度晚宴，觀看魔術表演時，拋出一頂印有「川普2028」字樣的帽子。(路透)

「必須繼續」川普出席重辦白宮記協晚宴 上回陪同3人未現身

2026-07-25 00:00

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？