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路透：川普關稅已成重要財政收入 短期內不易取消

編譯王曉伯／綜合報導　
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川普關稅已成為聯邦重要財政收入，短期內恐不易取消。圖為加州長灘港的貨櫃碼頭。(歐...
川普關稅已成為聯邦重要財政收入，短期內恐不易取消。圖為加州長灘港的貨櫃碼頭。(歐新社)

根據路透分析，川普總統愈來愈依賴關稅做為其財政收入來源。他最近以執行強迫勞動禁令不力為由，對60個國家加徵10%或12.5%關稅，只是未來幾個月即將推出眾多關稅措施的開始。這些措施還包括調查過剩的工業產能、越南涉嫌竊取智慧財產權的行為，以及對從半導體到機器人和工業機械等戰略產業的國家安全保護。預料要到夏季結束，他的貿易政策全貌才會整體浮現。

路透指出，這一輪新的關稅措施，目的之一是為了彌補今年2月聯邦最高法院裁定撤銷相關關稅後所流失的稅收。川普一上任就推出前所未有的關稅措施，儘管加重了零售商和其他依賴進口的行業的成本，也引發與中國間的貿易戰，但是也迫使數十個貿易夥伴回到談判桌前，最終促成了他們的讓步，更重要的是為美國財政注入了數千億元收入。

光是川普去年4月宣布的「解放日關稅」（Liberation Day tariffs）就帶來了1660億美元收入，對填補不斷增長的聯邦赤字大有幫助。

此外，在7月24日到期，為期150天的臨時關稅迄7月5日止，估計也為美國國庫帶來310億元收入。

儘管解放日關稅經聯邦法院裁定必須退還給進口商，臨時關稅若是聯邦法院維持原判也必須退還，但隨著美國公共債務逼近40兆大關，大西洋理事會(Atlantic Council)國際經濟主席利普斯基(Josh Lipsky)表示，川普政府對關稅收入產生依賴，而且這種依賴還會持續下去。

這也意味川普政府還會有更多的關稅措施出籠。加拿大石油生產商Cenovus Energy法律顧問丹·烏伊喬（Dan Ujczo）專事研究美加貿易。他表示，「我們正處於川普關稅政策的初期階段。未來幾周內，最遲到夏季結束，我們將看到川普總統貿易政策的大部分內容全面生效。」

專家指出，企業在未來幾個月對川普最終的關稅結構會有更清晰的了解，然而各國的憂慮也在加重，為了保住進入價值3.4兆元美國進口市場的機會，他們可能被迫做出更多讓步。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer) 24日就曾明確表示，川普將動用一切手段徵收關稅，以促使製造業回流，並縮小貿易逆差。　

精華 FAQ

  • 因關稅已成重要財政收入來源，並用來彌補聯邦赤字與先前遭法院影響的稅收缺口；在美國債務逼近40兆之際，政府對這筆收入的依賴更深。

  • 除了對60個國家加徵10%或12.5%關稅外，還包括調查過剩工業產能、越南涉嫌侵權，以及對半導體、機器人和工業機械等戰略產業的國安保護。

  • 去年4月的「解放日關稅」已帶來1660億美元，150天臨時關稅也估計貢獻310億元；這些收入有助填補赤字，也增加各國在談判中讓步的壓力。

越南 川普 關稅

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