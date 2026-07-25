歐盟罰谷歌10元 川普威脅：若不撤銷 再加新關稅

歐盟對谷歌裁罰10億元罰款，惹惱川普，川普警告若不撤銷，美國可能對歐洲產品再增加關稅。（美聯社）

歐盟 對美國科技巨頭谷歌 (Google)處以10億元鉅額罰款，惹惱川普 總統，放話不惜引用301條款，對歐洲進口商品再課更多關稅。

根據川普政府23日公布的301關稅，目前多數歐盟商品面臨10%關稅，不過汽車等部分產品則面臨15%關稅，調查結束後，可能會在現有關稅基礎再疊加其他關稅。

華爾街日報(WSJ)報導，歐盟本周以違反數位競爭規則，宣布對Alphabet旗下谷歌處以10億元罰款，成為近年來歐盟對美國科技業實施一系列懲處的最新案例，引發川普強烈不滿，指示白宮啟動關稅調查，可能導致對歐盟徵收新關稅。

川普24日透過自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文強調：「請記住，我們將立即啟動一項301調查，調查這種『掠奪』美國企業以及美國納稅人的行為。」並補充道：「預計將盡速徵收巨額關稅，讓歐盟為這種非法且極不道德的行為付出沉重代價。」

這項調查將由美國貿易代表署(U.S. Trade Representative's office)依據1974年「貿易法」(Trade Act)第301條進行，該條款允許總統對歧視美國企業的國家徵收關稅。

貿易代表署23日已公布對60個經濟體課徵10-12.5%的301稅率，作為聯邦最高法院今年2月間裁定其多項關稅無效後的臨時關稅替代方案。

所謂「301條關稅」(Section 301 tariffs)比聯邦高院裁定、基於對總統緊急權力的全新解讀而徵收的關稅更具法律效力，然而，此類關稅需要經過漫長調查以及徵詢公眾意見的程序。

去年，川普和歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)簽署協議，將美國對歐盟商品徵收關稅上限設定為15%，但該協議並未化解數位監管爭議，貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)23日表示，歐盟對谷歌採取的行動將使該協議出現危機，但仍強調，如果歐盟取消罰款，美國願意進行談判。