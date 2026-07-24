我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

編譯季晶晶／即時報導
川普政府周五對多個經濟體的商品課徵10%至12.5%關稅，理由是這些經濟體未禁止...
川普政府周五對多個經濟體的商品課徵10%至12.5%關稅，理由是這些經濟體未禁止或落實禁止強迫勞動商品進口。(歐新社)

川普政府周五對60多國商品課徵10%至12.5%新關稅，取代同時到期的10%臨時全球關稅。從坎培拉到巴西利亞，美國多個貿易夥伴紛紛反駁美方以「強迫勞動」為由課稅，但多數國家表示將繼續談判，而非採取反制措施。

新關稅涵蓋美國進口總額的99.4%。已禁止或承諾禁止強迫勞動商品進口的經濟體，稅率為10%；尚未採取相關措施者為12.5%。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）發表聲明表示，這些關稅「沒有正當理由，不符合自貿協定，應予撤銷」。他強調，澳洲打擊強迫勞動與現代奴役的措施在全球名列前茅。

巴西政府批評新關稅「武斷且站不住腳」。總統魯拉表示仍願意談判，但若巴西商品無法銷往美國，將另尋市場。新關稅疊加本月另行課徵的25%關稅後，巴西商品總稅率達37.5%，接近去年遭法院裁定違法的50%。

智利政府表示，美方措施與智利的勞動標準及調查期間提交的證據不符。美方決議也未指控智利出口強迫勞動商品，智利將爭取主要出口產品免稅。

加拿大被列入10%稅率組，符合「美墨加協定」的商品可獲豁免。加拿大的回應最為溫和，稱這項措施「並不令人意外」，願意繼續與美方進行「建設性溝通」。

紐西蘭也不接受調查結果，將繼續向美方表明立場。現有出口豁免維持不變，約涵蓋紐西蘭輸美商品的30%，包括牛肉與奇異果。

目前沒有任何主要貿易夥伴宣布反制措施。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）本周稍早指出，這項調查「並非為了處理勞動標準，而是把美國對中國商品的進口禁令擴及其他國家，並試圖重建已遭最高法院推翻的關稅體系」。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等官員先前在公開場合表示，不能預判貿易調查結果。但紐約時報引述知情人士報導，官員私下向多國政府保證，它們最終適用的稅率將與去年談判達成的協議相同。

精華 FAQ

  • 這次新關稅涵蓋60多國商品，稅率為10%至12.5%，並取代到期的10%臨時全球關稅；範圍幾乎覆蓋美國進口總額的99.4%。

  • 澳洲、巴西、智利、加拿大與紐西蘭都反駁美方理由不當，但多數表態會繼續談判、不立即反制；其中加拿大態度最溫和，僅稱並不意外。

  • PIIE認為，這項調查並非真為處理勞動標準，而是把美國對中國商品的進口禁令擴及其他國家，並試圖重建先前被最高法院推翻的關稅體系。

川普 關稅 巴西

上一則

范斯家族行程惹維安不滿 特勤局幹員疑洩密遭停職

下一則

國會再推限川動武案 眾院過關、參院封殺 兩黨都有人倒戈

延伸閱讀

川普10%全球關稅7/24到期 60國可能調升 最高加徵12.5％

川普10%全球關稅7/24到期 60國可能調升 最高加徵12.5％
美強迫勞動301關稅出爐 台灣同日、韓、歐盟關稅10%或12.5%

美強迫勞動301關稅出爐 台灣同日、韓、歐盟關稅10%或12.5%
金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅

金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅
川普301關稅即將上路 專家：新措施一實施就難撤銷

川普301關稅即將上路 專家：新措施一實施就難撤銷

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
美國總統川普19日搭乘卡達捐贈的波音747豪華客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」原因曝光

2026-07-20 01:46
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
衛生部長小甘迺迪宣布，將暫停撥付給明尼蘇達州與加州的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。(歐新社)

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

2026-07-21 13:20
美軍中央司令部對伊朗發動空襲期間，一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。(路透)

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

2026-07-18 01:57
川普總統16日晚間9時在白宮發表全國演說。 (歐新社)

川普演說宣布解密文件 指控中國竊2.2億筆選民資料

2026-07-16 22:04

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬

無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬