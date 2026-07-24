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川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

美301關稅 中未適用最惠國 台雖適用但未達10%項目要補足

編譯中心／綜合報導
美國貿易代表署。（本報資料照片）
美國貿易代表署。（本報資料照片）

貿易代表署(USTR)23日發布聯邦公報，針對60個經濟體「未能有效禁止強迫勞動產品進口」進行301調查決定，包括中國、香港、台灣在內的54個經濟體被認定「完全未禁止且未執行」強迫勞動進口禁令，因中國未適用最惠國，被課以12.5%，台灣適用最惠國，但未達10%的產品項目，仍要補足到10%。

該調查於今年3月12日啟動，6月2日USTR認定全部60案均構成可訴行為，23日由川普總統簽署備忘錄核定最終方案。新關稅自美東時間24日凌晨0時1分，已裝船在途貨物享有至7月28日的緩衝期。

依據聯邦公報，54個經濟體被認定「完全未禁止且未執行」強迫勞動進口禁令，包括中國、香港、台灣等；另6個經濟體(加拿大、厄瓜多、歐盟、印尼、墨西哥、巴基斯坦)僅被認定「執行不力」。

稅率分為三等：

10%固定稅率：阿根廷、孟加拉、柬埔寨、加拿大、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、印度、印尼、約旦、馬來西亞、墨西哥、巴基斯坦、斯里蘭卡、英國、千里達。

與最惠國(MFN)稅率互補至上限：歐盟、台灣補足至10%；日本、南韓、瑞士補足至12.5%。

12.5%固定稅率：其餘所有經濟體，包含中國、香港。

中國部分：USTR認定中國「完全未能」建立及執行強迫勞動進口禁令，對中國所有產品課徵12.5%關稅(附錄I、II Part A所列特定商品除外)。香港以「Hong Kong, China」名義單獨列為受調查經濟體，同樣適用12.5%稅率，與中國本土待遇相同，但作為獨立關稅實體處理。文件本身屬程序性最終行動通知，未載明新疆、維吾爾族等具體指控細節。

台灣部分：台灣獲較優惠待遇——因台灣已在其「對等貿易協定」(ART)中承諾禁止強迫勞動產品進口，所以301關稅採「補足最惠國稅率至10%」方式計算，原稅率低於10%者，301稅補足差額；原稅率已達或超過10%者，301稅率為零。此待遇與歐盟相同，優於日、韓、瑞士(補足至12.5%)，更明顯優於中國、香港的一律12.5%。附錄並設有專屬「Part K:台灣商品」清單(如活體動物、花卉、寶石等稅則號列)，享額外關稅豁免，以鼓勵台灣落實禁令承諾。

孟加拉、柬埔寨、印尼、馬來西亞另設關稅配額(TRQ)，鼓勵增購美國棉花與紡織原料；各經濟體均有部分商品豁免類別，包括原料短缺、經濟全面衝擊風險及關稅效果不彰等情形。

中國與台灣關稅待遇比較 資料來源：聯邦公報
中國與台灣關稅待遇比較 資料來源：聯邦公報

精華 FAQ

  • 此次301調查聚焦各經濟體是否有效禁止強迫勞動產品進口。USTR認定60個經濟體中，多數未落實相關禁令，因此啟動最終關稅措施，作為貿易制裁與政策施壓手段。

  • 台灣因已在貿易承諾中禁止強迫勞動產品進口，採補足最惠國稅率至10%的方式計算；若原稅率低於10%，301關稅補差額，若已達10%以上則不再加徵。

  • 中國與香港被列為完全未禁止且未執行禁令，適用12.5%固定稅率；台灣則屬較優惠的補足制，只把原本低於10%的稅率補到10%，整體明顯優於中港待遇。

關稅 香港 川普

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