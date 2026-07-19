中國卡車湧入墨西哥 媒體：美憂恐成北美供應鏈「後門 」

中國製重型卡車近年加速進入墨西哥市場，華府擔憂墨西哥可能成為中國車企進入北美市場的「後門」。（新華社）

中國製重型卡車近年加速進入墨西哥 市場，卻意外成為墨西哥爭取美國關稅 減免的新障礙。彭博指出，華府擔憂墨西哥可能成為中國車企進入北美市場的「後門」，要求墨西哥在「美墨加協定」（USMCA）談判中針對中國車輛流入提出保證。

彭博18日報導，兩名知情人士透露，過去六年間，墨西哥進口中國卡車的總額增逾七倍，在當地運營的中國車企數量也激增至約23家。這一趨勢引發了墨西哥本土製造商與美國當局的擔憂。知情人士稱，美國談判代表日益擔心，湧入墨西哥的中國整車和零部件最終將從北美供應鏈 中獲利。這種擔憂，讓墨西哥爭取豁免美國對中重型卡車及零部件徵收關稅的努力變得更為棘手。

目前，美墨雙方正就USMCA進行討論。彭博指出，爭議核心在於墨西哥是否能說服華府，相信其在對華立場上與美國步調保持一致，同時保護本土製造商免受低價進口產品衝擊，並維持其進入美國這一最大市場的准入權。

報導指出，預計相關議題將成為7月21日在墨西哥城舉行的美墨第三輪雙邊會談焦點之一。美國此前已表態不會以現有形式續簽USMCA，但在三國就汽車、鋼鐵、供應鏈及中國在北美角色等爭議進行談判期間，協定依然有效。

另，報導提到，墨西哥重型車輛行業正面臨巨大的生存壓力。官方數據顯示，今年上半年重型車輛的產量同比下降13%，海外出貨量下滑14.5%。其中，美國吸收高達92.3%的銷售份額，凸顯出此行業對美國貿易政策變化的脆弱性。

根據美國貿易代表辦公室（USTR）發布的2026年汽車報告，華府已於2025年11月對中重型卡車及零部件徵收25%的關稅。不過，若車輛符合USMCA標準，這一關稅可能僅適用於非美國產零部件的價值部分。

至於在墨西哥境內，當地製造商指責中國競爭對手正以低成本優勢搶占市場，且相關銷售數據缺乏透明度。他們認為，部分中國車輛以遠低於市場價的海關申報價值入境，嚴重扭曲了競爭環境。

為此，墨西哥客車與卡車製造商正呼籲採取「雙管齊下」的措施，一方面，對來自未與墨西哥簽署自貿協定國家（主要是中國）的重型車輛徵收高達50%的關稅（目前關稅區間為5%至20%）；另一方面，希望美國將墨西哥製造的卡車視為北美工業基礎的一部分，而非潛在威脅。

彭博提到，目前在墨西哥具有重型卡車或客車業務記錄的中國企業與品牌，包括宇通客車、比亞迪及中國一汽。