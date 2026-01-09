川普稱2000元「關稅紅利」支票可能年底發放 但關稅收入夠付嗎？

川普 去年7月提出以「關稅 紅利」形式直接發錢給國人的想法，11月發文宣稱「人人都將獲得至少2000元紅利(高收入者除外)」。川普8日面對紐約時報詢問2000元「關稅紅利」支票時表示，發放這筆錢無需國會批准，至於具體發放時間表，「我會說大概是年底」。

最高法院最快9日將對川普向全球開徵關稅是否合法做出裁決。川普5日在社群媒體發文道：「我們很快就會收到超過6000億元關稅收入。」與此同時，CNBC報導，川普承諾發放2000元關稅紅利支票，許多家庭等著領錢。

白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)12月曾表示，關稅退稅與否「取決於國會」，他預計川普會在新年向國會就此提案。白宮官員本周聲稱，「川普關稅政策為聯邦政府帶來歷史性收入，政府致力以此資金造福國人。」

不過，哥倫比亞商學院經濟學教授豪斯(Brett House)表示，「就算白宮今年可能發放所謂關稅紅利支票，這些支票也不會完全由美國關稅收入支付。更何況，由於這些關稅當初是由美國民眾繳納，這些支票也就算不上紅利。把錢還給之前繳納關稅的人，根本就不是紅利。」

數據顯示，川普所說的6000億元關稅收入遠超過其他預測。兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)表示，美國2025年關稅總收入為2890億元；美國海關與邊境保護局聲稱，美國2025年徵收約2000億元關稅。

耶魯大學 預算實驗室估計，對年收入低於10萬元的人口一次發放每人2000元關稅退稅，將耗資4500億元；大約是政府2026年透過提高關稅籌集到的總收入的兩倍。

耶魯大學預算實驗室11月17日分析顯示，消費者面臨的平均有效關稅稅率為16.8%，為1935年以來最高水平。2025年的物價上漲，估計讓每個家庭平均支出1700元。