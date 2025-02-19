國防部自砍預算「未來5年每年減8%」 料遭兩黨議員反對

根據一項國防部長赫塞斯18日的備忘錄，他要求國防部每年刪減8％預算，以2025年編列的8500億國防預算，至2030年減至5600億元。（路透）

根據華盛頓郵報取得五角大廈 備忘錄，國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)下令國防部高層官員與美軍將領研擬計畫，未來五年每年刪減8%國防預算 。報導指出，赫塞斯命令勢必面臨軍方內部反彈，在國會恐怕也會遭遇兩黨國會議員反對。

報導指出，備忘錄發布日期為18日，要求國防部各單位首長24日之前提交刪減計畫方案，備忘錄裡列舉17個得以免遭刪減的豁免項目，包括美墨邊境任務、核武及飛彈防禦更新、購買潛水艇、單向攻擊無人機(one-way attack drones)與其他軍火採購。

五角大廈資深官員、國防部代理副部長賽爾塞斯(Robert G. Salesses)發表聲明說，省下來的經費將可用來「重新調整」(realigned)，支付川普 政府的優先施政新項目，例如川普總統宣布為了保護美國抵禦空襲而建立的「美國鐵穹」(Iron Dome for America)。

赫塞斯說，刪減金額約占明年國防預算的500億。他在聲明中指出，「備戰時期已經結束」，軍方鎖定的裁撤領域包括疊床架屋的官僚系統、氣候變遷因應計畫，以及包括多元、公平及包容(diversity, equity and inclusion，DEI)多元化倡議在內的覺醒計畫(woke programs)。

五角大廈2025年預算有8500億，兩黨國會議員普遍存有共識，認為美國有必要花費龐大國防支出，以嚇阻中國、俄羅斯威脅。

美聯社19日報導，赫塞斯下令軍方研議明年有哪些計畫可以精簡，以完成節省500億預算的目標，省下來的經費將改用於川普優先推動施政。

美聯社分析，500億大約是軍方預算的8%，但具體刪減項目目前仍不清楚，例如因應氣候變遷項目裡有幫軍方飛機購買替代燃料、增進軍事基地面對極端天候的抵抗能力等。2018年，佛羅里達州廷德爾空軍基地(Tyndall Air Force Base)受到颶風侵襲嚴重損壞，後來空軍推出對抗氣候變遷工程，讓基地提高抵抗風災的能力。

赫塞斯宣布刪減預算剛好碰到軍方開始草擬2026會計年度預算之際。新任總統上台後，行政團隊在過渡時期通常較晚向國會提交預算草案。赫塞斯已指示軍方為2026會計年度刪減經費。