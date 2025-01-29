移民大執法 原住民竟遭ICE盤查 非法獲身分者恐被撤銷

新移民取得公民權不易，如果觸法仍可能被驅逐。(美聯社)

總統川普 打擊移民的行動已達到寧枉毋縱的地步，已不再限於非法移民 ，還發布了禁令及限制合法移民進入，難民臨時保護計畫也統統擱置。

川普上任後立即無限期暫停接收難民，禁止所有難民合法入境。這一舉措將使超過2.2萬個已獲批准來美的難民，仍然滯留原居地。這些人早已完成18至24個月的程序，包括多輪面試、安全及醫療檢查。

川普政府同時停止名為「有條件入境」的政策，這個政策是以人道主義或公共利益為由，讓美國人或組織以擔保形式擔保指定的外國人入境，主要是針對阿富汗、烏克蘭、古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉等國國民。

早前獲准入境者在居留限期屆滿後不再獲延長，他們將失去合法地位，最先一批受影響的是2021年到來的阿富汗人。

川普政府也停止了前朝政府在四個拉丁美洲國家設立，負責審查和篩選合法移民的辦事處。

預計川普還會陸續推出其他針對合法移民的限制措施，他已責成聯邦官員，若認為無法作出適當審查，就實施移民禁令。

除了合法來美的受影響外，現在就連不少原住民也遭波及。

不少原住民因為種族或膚色而成為移民與海關執法局(ICE )目標，其中納瓦霍族辦公室(Navajo Nation Office)就收到不少居在保留地以外部族成員投訴及求助，聲稱遭ICE人員查問身分。

部族猶長指斥是種族歧視並向ICE投訴，目前他給族人的建議是隨身攜帶身分證明、駕照和印弟安人血統證明。

此外，川普政府還會褫奪透過「非法手段」而取得的公民身分。

川普在簽署的行政命令裡，提到要執行移民法裡所說明的，若是「非法獲得」的美國公民身分，政府可以予以撤銷。

過去只有因隱瞞納粹歷史、與恐怖分子有聯繫，又或在申請歸化時說謊而被撤銷公民身分，但每年平均也只有十餘人。而現在所針對的「非法獲得」，則涉及範圍極廣。

在川普第一任曾成功為一宗撤銷公民身分案辯護的新澤西州移民律師格里蓋特(Gintare Grigaite) 表示，自川普簽署行政命令後，讓不少人惶惶不可終日，她一直接到緊張客戶的電話，甚至有些是已歸化的人。但她安慰，只要是以合法的方式獲得公民身分，那就不要害怕被撤銷。