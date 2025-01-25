川普下令回到男女二分法 國務院停發X性別護照

美國總統川普。（美聯社）

美國國務院 表示，川普 總統下令限制政府對跨性別身分的承認後，美國已停止簽發包含性別中立「X」選項的護照 。

中央社引述法新社報導，美國前總統拜登任內開始核發有性別中立X選項的護照，不過川普上台後發布的行政命令，導致數目不明的人等待進一步指引，關於他們未來申請或持有此類護照的處理情況。

川普20日上任不久後就簽署行政命令，要求聯邦機構只能提供男或女的性別選擇，這是他迅速推翻前任政策的一連串措施之一。

美國國務院發言人昨晚表示：「根據此項命令，國務院簽發的美國護照將反映行政命令所定義的個人生理性別。」

發言人表示，國務院「不再簽發包含X選項的美國護照」，並且「暫停處理所有尋求不同於行政命令所定義的性別標記申請」。

發言人補充說：「有關先前簽發的X性別標記護照指導原則即將公布。」更新資訊將發布於國務院的旅遊網站。

自1名來自科羅拉多州的雙性人發起漫長法律訴訟後，國務院2021年10月簽發了第一本帶有X性別標記的護照，並於2022年初開始以常規辦理X護照。

國務院尚未公布申請或獲得X護照的人數，但加州大學洛杉磯分校法學院威廉斯研究所（UCLA Williams Institute）估計，每年將有超過1萬6000人申請X護照。

川普在競選時痛批跨性別政策，特別是與女子體育和兒童醫療保健相關的議題，並以此作為攻擊多元、公平及包容（DEI）政策的一部分。

他在20日上台後，立即下令停止聯邦多元、公平及包容計畫，終止反歧視政策，同時不承認跨性別身分，此舉引起人權組織憤怒並造成法律巨大的不確定性。

川普的這些措施幾乎肯定會面臨法律挑戰。

美國有些州允許發放帶有不分性別X選項的駕照，澳洲、加拿大和德國等幾個國家也有類似做法。