取消出生公民權華人看法不一 移民律師：象徵意義較大

川普總統取消出生子女公民權的行政命令若開始執行，將禁止無證移民和短期居留者在美國生育子女取得公民權。（美聯社）

川普 總統(Donald Trump)在上任第一天簽署的取消出生公民權(Birthright citizenship)行政令引起激烈反應，華人社區頗為關心。但能否落實，移民 律師和社區正反看法都有，尚保持觀望。

該行政令指，雖美國憲法第14修正案指明在美出生者即為美國公民 ，但其司法管轄範圍不應適用以下情況出生的人士：1. 該人母親在美國非法居留、且父親在該人出生時並不是美國公民或合法永久居民；2. 該人母親在美國居留身分合法但為臨時簽證(例如，但不限於，持免簽計畫、學生簽證、工作或旅遊簽證短期訪美)、且父親在該人出生時並不是美國公民或合法永久居民。

移民律師陳闖創認為，這條行政令的邏輯並不成立，因此，其意義更多為「象徵性的」。憲法第14修正案指明，在美出生且在美國司法管轄範圍內的，應為美國公民。川普的行政令指稱，非綠卡或公民並不在司法管轄內，因此其孩子即使在美國出生，也不能算美國公民；「但如果他們不在司法管轄範圍內，那政府也沒有辦法向他們實施遞解令」，陳闖創表示，川普在不同的移民政策中，對司法管轄範圍的解讀互相矛盾。

但陳闖創也表示，根據這條行政令發出的信號，「以後親屬移民、難民等肯定會被施加更多限制，製造更多的麻煩」；對於H-1B簽證的職業移民，他則抱樂觀態度，認為在川普任期內，出台數量更多、條件更好的職業移民政策「是完全有可能的」。

雖同樣認為這份行政令因過於激進，而不可能被真正實施，移民律師古奇(Edward Cuccia)則沒有那麼樂觀。「我預計接下來會有更多更極端的、反移民的法案和行政令。」古奇表示，川普的反移民態度昭然若揭，且他針對的不只是非法跨越邊境的移民，「對我來說現在很清楚了，川普和共和黨就是把移民當作美國自身問題的替罪羊。」

在大選時投票給川普的宋女士表示，她支持取消出生公民權，但也知道該行政令的落地比較困難。「很多人走法律的漏洞，生下小孩就回母國工作，這樣的父母對美國並沒有貢獻」，宋女士反對「生育旅遊」者。

民主黨65D區領袖于金山認為，該行政令不應得到通過，「出生公民權是憲法規定的權利，如果行政令能修改憲法的話，美國就沒有法律可言了」；于金山也表示，取消出生公民權的做法並不公平。

新移民寧女士的預產期在2月21日，並非行政令30天後的適用期。新聞出來時寧女士也十分震驚，但她表示，「只要孩子健康平安，比什麼都好。」