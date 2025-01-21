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終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

趕在川普加徵關稅前先囤貨 美上月從中國進口商品暴增

編譯廖振堯／綜合報導
一艘中國遠洋運輸集團的貨櫃輪正準備駛離山東青島港。由於擔心川普就任後將大幅調高中國貨物關稅，去年12月中國對美出口達到488億元高峰，較2023年同月成長了16%。(美聯社)
一艘中國遠洋運輸集團的貨櫃輪正準備駛離山東青島港。由於擔心川普就任後將大幅調高中國貨物關稅，去年12月中國對美出口達到488億元高峰，較2023年同月成長了16%。(美聯社)

川普多次表示將向中國進口商品加徵60%關稅，在競選期間一度威脅高達100%的關稅，使得兩國貿易商急於在他上任前出貨，去年12月便創下2024年度最高貿易量。據中國海關總署報告，去年12月中國對美出口達到488億元高峰，較2023年同月成長了16%。

皮特森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)指出中國供應美國許多進口產品，包括近75%的玩具和體育器材、逾25%電子電機產品、約25%的紡織品和服裝、20%塑膠和橡膠。

供應鏈諮詢公司Nextuple執行長賽斯(Darpan Seth)表示消費者最終將為進口商品徵收的關稅買單，關稅對他們來說就像是另一種通膨。賽斯表示消費者和零售商預期漲價的商品有電子產品、洗衣機、冰箱等，這些類別的銷售額在黑色星期五、網路星期一等購物活動季有所上揚。

英國研究暨諮詢機構「牛津經濟」(Oxford Economics)全球工業經濟學家帕萊施(Nico Palesch)也指出製造商趕在關稅前購買機械和汽車零件等商品，這些設備的價格會大幅上漲。

CNBC去年12月11日開始也調查全國零售聯盟(National Retail Federation，NRF)、美國服裝鞋類協會(American Apparel & Footwear Association)的會員企業及其高層、物流公司高層，78%受訪者表示航運客戶要求提前運送貨物，以應對關稅威脅和潛在罷工

物流巨頭C.H. Robinson美洲區全球貨運副總拉克斯馬納(Sri Laxmana)表示，目前托運人最關心的是時間問題，「從歷史上看，通過行政手段全面實施關稅通常需要數月時間。而在美國可能發生第二次港口罷工、關稅可能上調前，就有托運人開始提前出貨，加上連墨西哥、加拿大都可能被加徵關稅，這又增加提前進貨的誘因。」

CNBC調查中，提前進貨量最高的的商品是服裝和運動鞋，其次是家居用品、家用電器、中價位商品，再來是龍舌蘭酒、葡萄酒、家具、製造品和汽車零件。受訪者還表示，航運商正在找中國外的供應商，及在越南、柬埔寨、印度、馬來西亞、肯亞、印尼、孟加拉、台灣、土耳其設立製造基地來應對關稅。

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