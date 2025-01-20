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離開白宮前夕 拜登表示歷史會還他公道 自評太少「搞政治」

編譯廖振堯／即時報導
拜登總統四年前上任初期支持度良好，而到了離職前夕卻降到低點。(路透)
拜登總統四年前上任初期支持度良好，而到了離職前夕卻降到低點。(路透)

拜登總統四年前上任初期支持度良好，而到了離職前夕卻降到低點。拜登表示需要時間才能體現他的政績影響，「種下的種子會在未來幾十年開花結果」，也說他過於注重政策，太少「搞政治」。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，拜登曾說，約翰·甘迺迪(John F. Kennedy)某種程度上激勵他投身公共服務事業。擔任總統後，拜登立即推動了一項1兆9千萬元的經濟刺激法案，包括救濟金、重建基金、小企業補助等。接著拜登又推出後來價值1兆2千萬元的兩黨基礎建設法案，及2022年的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)也啟動創紀錄的支出，雖然降低通膨的目標並未實現。

拜登亦關注印太地區，擴大該地區國家的協議，也與中國保持順暢溝通。不過人們也將記得他未能阻止俄羅斯入侵烏克蘭，儘管他藉此團結西方國家、鞏固北約。

歷史最可能將他與這兩位總統比較。首先是老布希(George H.W. Bush)，兩人都是連任時遭遇挫折。老布希儘管支持率極高，但由於經濟衰退、難以說服選民為何要重塑全球秩序，再加上「從未看過條碼掃描器」的中傷新聞讓民眾以為他不食人間煙火，且兩人對手都是風格強烈、口才便給的人，柯林頓(Bill Clinton)經常上節目，自然蓋過老布希的鋒頭。

另一位則是1889年至1893年的第23任總統班傑明·哈里森(Benjamin Harrison)，兩人在政策方面多有相似。哈里森靠全球聯盟重塑美國外交政策，也與國會合作批准當時最高的國內基建資金。哈里森也是第一位「前廊競選」(front porch campaign)的總統，他會在他印第安納波利斯的家中向選民代表團演講；拜登同樣曾在德拉瓦州家中地下室透過Zoom演講。

在16日晚間播出的MSNBC採訪中，拜登坦率地自評：「我不是自賣自誇的那種人…我在政策上花了太多時間，在政治上花的時間卻不夠。」

拜登 德拉瓦州 烏克蘭

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