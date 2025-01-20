拜登新增就業率、任命的聯邦法官 皆多於川普和歐巴馬

拜登總統白宮任期結束，儘管滿意度差強人意，但任期內新增就業比前總統川普、歐巴馬皆更多。(美聯社)

拜登 總統白宮任期結束，儘管滿意度差強人意，但任期內新增就業比前總統川普 、歐巴馬皆更多；拜登新增的就職機會不只在一般工作，他任內任命的228名聯邦法院法官也高於川普，且女性、少數族裔比例是歷來最高。

政治新聞網站Axios報導，2024年美國新增了223萬個工作機會，將拜登的總成績推升到1610萬個，高於川普、歐巴馬或小布希。

川普四年任期共流失210萬個工作機會，儘管頭三年增加660萬，但最後一年受新冠疫情大衝擊、流失870萬，比2009年金融海嘯更嚴重。歐巴馬則是頭兩年就因金融海嘯流失590萬、95萬5千，後六年轉正最終成績約為710萬。布希八年任期內新增就業520萬。由於柯林頓八年皆正，總共增加2300萬，但每年平均仍輸給拜登，因2022年的疫情後經濟創造驚人的630萬工作機會，一舉拉高平均。

丕優研究中心(Pew Research Center)分析近幾任總統任命聯邦法官的數據，不過只關注憲法第三條管轄的91個地區法院、13個上訴法院、最高法院的法官，它不包括專門法院(如國際貿易法院)，及被任命到關島、北馬里亞納群島、美屬維京群島的法官。

拜登共任命228名法官，略高川普的226名，其中地區法院(187名對174名)數量較多，上訴法院(45名對54名)、最高法院(1名對3名)低於川普。

隨著時代進步，共和黨任命女性法官比例雖逐任升高(雷根8%、老布希19%、小布希22%、川普24%)，但還是大幅低於民主黨 總統，事實上70%曾擔任聯邦法官的女性都是由民主黨任命的。先前最高比例為歐巴馬所創，八年期間任命了134名女性法官，佔42%；拜登則以63%打破紀錄，任命了144名女性法官。

同樣地，拜登任命的法官也是最種族多元化的，228名中有136名(60%)是非裔、西裔、亞裔或其他種族及少數民族；這之中的女性比例亦是歷來最高，有85名(37%)是白人以外的種族或民族；相較之下川普只有5%。

總體而言，所有現任聯邦法官約27%(833人中的228人)為拜登任命。地區法院約60%為民主黨總統任命；上訴法院兩黨幾乎各佔一半，大法官則是共和黨6名、民主黨3名。