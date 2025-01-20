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川普上台 華人憂H-4工卡被取消 籲向印度人學習維權

記者鄭怡嫣／紐約報導
毛先生表示，在印度人所主導的Telegram的社媒群中，有各種編程、財務等方面的職業技能培訓，幫助H-4工卡持有人盡快在美國找到工作。(毛先生提供)
毛先生表示，在印度人所主導的Telegram的社媒群中，有各種編程、財務等方面的職業技能培訓，幫助H-4工卡持有人盡快在美國找到工作。(毛先生提供)

H-1B工作簽證持有者在綠卡審批過程中，其配偶可通過申請H-4工卡(EAD)在美國合法工作，川普政府早在2016年第一任期，就嘗試取消H-4工卡。目前正在申請H-4工卡的華人憂心，川普政府取消H-4工卡的可能性恐更高。

研究H-4工卡的華人表示，印度人在移民維權方面更積極成熟，在面對移民政策可能限縮的挑戰下，希望華人能更加團結，為維護移民權益發聲。

第二任期更可能取消

2015年5月，歐巴馬政府通過行政命令，推出H-4工卡政策，為H-1B簽證持有者的配偶提供一條重要的生計途徑：它允許H-4簽證持有者申請工作許可，從而在其配偶、也就是H-1B持有者申請綠卡的過程中，也能夠留在美國工作。在川普的第一任期，曾提出撤銷H-4工卡政策；隨著川普回鍋，至少十多萬個移民家庭，對H-4工卡或可能再次被取消而感到憂心。

毛先生正在申請H-4工卡，他表示，雖然尚無官方說法，但以川普副幕僚長米勒(Stephen Miller)為首的白宮要角一直想取消H-4工卡；米勒在川普的第一任期，曾試圖執行此政策。川普上一任期尚未完全執政，而此次共和黨全面掌控了白宮和國會參眾兩院，且最高院也落在了親共和黨的保守派手中，預計取消工卡各方面的挑戰，都將會變得更小。

最壞打算：移民加拿大

去年10月初，毛先生提交H-4工卡申請，目前仍在等待審批。他原本的計畫是拿到工卡以後，便找金融相關的行當養家。如H-4工卡真被取消，他只能一邊發展些自由職業，一邊等待妻子綠卡的批准。

「最壞的結果是去加拿大，」他說，妻子的綠卡申請在2021年遞交，預計拿到綠卡也還要至少兩年以上。但美國的移民難度在增加，加上川普執政，綠卡恐怕會批得更慢，而加拿大無論是雇主擔保、創業移民還是投資移民，都相對保持較快的審批速度。

H-4配偶通常有高學歷

移民律師夏爾馬(Ashwin Sharma)指出，H-4配偶通常擁有高等學歷，在美國的科技、醫療保健等行業發揮關鍵的作用。一項調查指出，88.6%的H-4工卡持有者，處於20至39歲的黃金工作年齡，超過50%擁有碩士學位，近半數者從事計算機和數學相關的技術崗位。

毛先生研究有關H-4工卡的政策變動可能。通常，持有H-1B的印度電子科技人員，將妻子帶來美國後，為她們申請了H-4工卡，以此形成龐大的H-4工卡持有者團體。這些家屬的學歷和能力都不差，此後也多在丈夫所屬的科技公司任人力資源、編程等職位。在印度人所主導的Telegram的社媒群中，他們也會提供各種有關編程、財務等方面的職業技能培訓，幫助H-4工卡持有人盡快找到工作。

然而在華人社媒群中，許多在等待工卡或綠卡的網友，卻因為是否應取消H-4工卡而吵了起來。有華人網友表示，取消是好事，科技公司的人資都是印度裔女性，對華人申請人特別不友好，簡歷篩選總過不去。況且H-4工卡可以隨便找工作，比其依附的H-1B還要容易，這有失移民政策的邏輯。但也有人反駁，完全支持H-4工卡，萬一哪天失業了還能通過H-4繼續工作。況且新政府很可能對於各類移民，都「各打50大板」，大家屆時誰都逃不過，「印度人只是扔你的簡歷，白人是讓你和你全家一起離開，輕重緩急不一樣。」

毛先生表示，川普政府要打擊的是一大波移民，並非打擊H-4工卡。他也觀察到，相比部分華人移民之間的「相互拆台」，印度人的移民維權更積極成熟，印度人有許多民間的互助組織，使得背景、身分相似者互相幫助，也有運作機制已經相當成熟的公會，他們還能通過印度裔高管及官員來陳情或施壓，掀起能夠影響美國移民政策的社會運動。

毛先生呼籲華人們更加團結，在這方面向印度人學習，認識自身的移民權利，也為捍衛移民權益發聲。有相似背景的H-4工卡持有人，可致電(617)637-3760聯絡毛先生互助。

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