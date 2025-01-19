我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擔憂「旅行禁令」重啟 中國留學生趕在川普上任前返美

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

川普20日宣誓就職 一次掌握就職日流程

編譯葉亭均／即時報導
川普本周一（20日）將再度就職美國總統，預定將在美國國會大廈圓形大廳內宣誓就職。（歐新社）
川普本周一（20日）將再度就職美國總統，預定將在美國國會大廈圓形大廳內宣誓就職。（歐新社）

川普本周一（20日）將再度就職美國總統，預料約25萬人將冒著嚴寒天氣湧向華盛頓市中心，見證川普成為美國第47任總統。

在這一天，川普和當選副總統范斯首先將在華盛頓聖約翰公會教堂進行簡短、莊嚴和傳統的祈禱儀式。隨後，川普將前往白宮，與即將卸任的總統拜登夫婦共進茶點，接著前往美國國會大廈參加宣誓就職儀式。在舉行遊行活動後，這一天將以盛大舞會作為最後壓軸。

Q：川普就職日的流程為何？

-聖約翰教堂祈禱儀式

-在白宮與拜登夫婦茶敘

美東時間11時

-舉行宣誓儀式。川普和范斯將在美國國會大廈圓形大廳內宣誓就職。每個人都會把手放在聖經上並宣讀就職誓言。川普今年將和首度就職一樣使用兩本聖經，一本是他母親在1955年送給他的個人聖經，另一本是具有歷史意義的林肯聖經，這是已故總統林肯在1861年總統就職典禮時使用的天鵝絨封面聖經。川普將在美東時間中午12時左右完成宣誓後正式成為總統。

-發表就職演說。川普將闡述未來四年的目標，據報導，川普的演講主題是團結、力量和「公平」。

-前往參議院的總統廳（President's Room）簽署重要文件

-出席國會舉辦的午宴

美東時間15時30分

-舉行遊行，通常是從國會大廈沿著賓州大道一直通往白宮，不過目前尚不清楚今年的遊行將如何調整。川普表示，他將在宣誓典禮後「加入人群」。

-前往白宮橢圓形辦公室進行簽署儀式

-接著會有三場舞會展開，包括「總司令舞會」（Commander in Chief Ball）、、「自由舞會」（Liberty Inaugural Ball）和美東時間20時30分舉行的「星光舞會」（Starlight Ball）。

Q：川普當天會頒布什麼政策嗎？

川普宣誓就職後預期將簽署約100道行政命令。他在競選時承諾要在上任第一天就要執行一系列政策，其中包括啟動大規模驅逐非法移民計畫、對進口產品徵收全面關稅、對2021年1月6日國會大廈騷亂的被告特赦，以及撤銷與能源和氣候相關的法規。在周日，他還承諾發出行政命令，延遲對短影音社群平台TikTok的禁令。

根據英國金融時報報導，川普在就職日宣布這些行政命令的時機有兩個，第一是在參議院的總統廳簽署文件時，在這裡可能涉及簽署行政命令或公告。第二則是在白宮橢圓形辦公室舉行簽名儀式時。此外，川普也有可能在就職演說中概述政策。

Q：這次就職典禮維安有多嚴密？

由於川普去年競選期間曾經遇刺，因此今年的就職典禮維安特別嚴密。大約2.5萬名執法人員和軍事人員負責維安活動，並且設置了超過30英里（約48公里）圍欄。執法機構還將使用無人機進行空中巡邏。

川普 白宮 拜登

上一則

重返白宮前夕誓師大會 川普霸氣宣告TikTok回歸 高喊「美國再起」

下一則

擔憂「旅行禁令」重啟 中國留學生趕在川普上任前返美

延伸閱讀

重返白宮前夕誓師大會 川普霸氣宣告TikTok回歸 高喊「美國再起」

重返白宮前夕誓師大會 川普霸氣宣告TikTok回歸 高喊「美國再起」
川普就職、以哈停火、美股大漲…5國際事不可不知

川普就職、以哈停火、美股大漲…5國際事不可不知
英相施凱爾祝賀川普就職 再次強調英美獨特關係

英相施凱爾祝賀川普就職 再次強調英美獨特關係
即將重新入主白宮 川普勝利集會前向無名戰士致敬

即將重新入主白宮 川普勝利集會前向無名戰士致敬

熱門新聞

好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
前副總統潘斯在卡特國葬儀式上與候任總統川普伉儷握手。(擷自YouTube@ABC)

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

2025-01-12 12:57
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

2025-01-14 19:20
民粹派MAGA的班農公開批評支持川普的矽谷科技新貴馬斯克，已公開化。(美聯社)

批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

2025-01-13 05:00

超人氣

更多 >
月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽

月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險
山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄