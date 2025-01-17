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川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

編譯徐榆涵／即時報導
準總統川普已宣布，20日的戶外就職典禮改至國會大廈圓形大廳舉行。（美聯社）
準總統川普已宣布，20日的戶外就職典禮改至國會大廈圓形大廳舉行。（美聯社）

礙於氣候嚴寒，準總統川普已宣布，20日的戶外就職典禮改至國會大廈圓形大廳舉行，但室內空間有限，國會就職典禮聯席委員會 （JCCIC）17日已預告，大部分持票的賓客將無法參加就職典禮。

根據氣象預報，就職典禮當天華府的氣溫將降至攝氏零下7度左右，體感溫度可能達到攝氏零下12到14度。川普17日在自家社群平台「真實社群」發文說，極地寒流幾乎席捲整個國家，他「不想看到」有人受傷，因此他已下令在國會大廈圓形大廳發表就職演說。

JCCIC發聲明證實，將尊重當選總統及總統就職委員會的要求，將本來在國會大廈前草坪舉行的第60屆美國總統就職典禮，移至國會大廈內的圓形大廳舉行，並發通知給持票人稱，大部分持票的賓客將無法入場觀禮，只有國會議員和持有總統舞台（Presidential Platform）入場票者可以參加。

CNN報導，原定在室外舉行的就職典禮預計有數十萬持票觀眾參與，但圓形大廳僅能容納700人，當局無法讓所有人都入場見證川普就職，使得大量民眾需被重新安置。

除了重新安置觀眾外，執法機構也須重新制定安全計畫，在短短三天內，將原先為室外活動設計的安保措施改成室內維安計畫。據悉特勤局與國會警察等部門都已加入進來，針對圓形大廳及體育館的新場地設計新維安計畫，所幸在室內舉行活動相對容易控制人流，預期將減輕部分維安壓力，但大規模設置圍欄設置並對入場者進行安全檢查預計仍會持續。

目前，國土安全部已將相關活動列為國家特別安全事件，派出逾2.5萬執法人員與軍人參與維安工作。

上一次總統就職典禮移至室內是1985年，當時前共和黨籍總統雷根（Ronald Reagan）第二度就任，也因為天氣嚴寒改到圓形大廳舉行。

川普 共和黨 國土安全部

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