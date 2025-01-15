我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

粉紅洛杉磯：加州預防火勢蔓延的「粉紅色阻燃劑」

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

加徵關稅玩真的 川普上任將增設「對外稅收局」

記者顏伶如／綜合報導
提高關稅是川普的主要政見之一，14日川普表示將單獨成立關稅局負責這項業務。（路透）
提高關稅是川普的主要政見之一，14日川普表示將單獨成立關稅局負責這項業務。（路透）

總統當選人川普14日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，上台後將成立專門徵收關稅的「對外稅收局」(External Revenue Service)。華盛頓郵報分析，「對外稅收局」將與國稅局(IRS)平行並存，川普希望透過設立新機構傳達訊息：全面開徵進口關稅是玩真的。反對人士說，川普成立新機構是為了掩飾關稅等同對美國家庭加稅的真相。

川普發文寫道，1月20日就職典禮結束後，當天「對外稅收局」就開始徵收關稅。川普發文並未說明「對外稅收局」組織結構，但兩名川普顧問匿名受訪時說，「對外稅收局」將由財政部轄下一個既有辦公室改名。

報導指出，「對外稅收局」的成立反映了川普長期以來對於全面加徵進口關稅的嚮往。2024年競選期間，川普喊出政見，要對所有進口商品開徵最高20%的關稅。某些專家估計，加徵關稅將讓美國新增數百億元稅收，不過經濟學者警告說，關稅恐將助長通膨惡化、物價走高，對低收入消費者造成衝擊。

川普14日發文寫道：「長久以來，我們都仰賴著國稅局向偉大的人民徵稅。在軟弱無力的貿易協定之下，美國經濟成就了全世界的成長與繁榮，我們自己在稅務上卻吃虧。如今已到了必須改變的時候。」

他寫道：「今天我在此宣布將成立對外稅收局，負責收取關稅(tariffs)、海關稅(duties)與以及來自外國的所有稅收。對於透過貿易向我們賺錢的對象，我們要開始收關稅了，他們終於要開始公平繳稅。」

華盛頓郵報報導，川普的宣布立即讓各界納悶對外稅收局如何運作，根據國會通過的美國現行關稅政策規定，關稅是由美國海關與邊境保護局(CBP)徵收，關稅收入一律存入財政部的一般基金(U.S. General Fund)。白宮統計顯示，政府在2023年收取大約800億元的關稅與海關稅。

前白宮資深顧問班農(Stephen Bannon)14日對Politico新聞網站說，對外稅收局除了關稅之外，還應該檢視其他可能徵稅的外國資源。他說，基本上就是對所有可能收費的項目展開檢討，包括投資與其他項目。

關稅 川普 白宮

上一則

赫塞斯參院聽證火藥味濃 駁性侵傳聞「是抹黑」

下一則

川普將就職 馬斯克、貝佐斯、查克柏格傳出席典禮

延伸閱讀

川普揚言上任首日設立「對外稅務局」負責徵收外國關稅

川普揚言上任首日設立「對外稅務局」負責徵收外國關稅
川普關稅戰 路透：經濟學家估中國今明年GDP增速放緩

川普關稅戰 路透：經濟學家估中國今明年GDP增速放緩
首富馬斯克入川普內閣薪水多少？曝與白宮員工擠行政大樓辦公

首富馬斯克入川普內閣薪水多少？曝與白宮員工擠行政大樓辦公
川普能否掌參院共和黨團 人事任命案成指標

川普能否掌參院共和黨團 人事任命案成指標

熱門新聞

加州洛杉磯遭野火肆虐卻缺水救災，握有加州最大水資源的億萬富豪瑞斯尼克夫婦引發大眾撻伐。（截圖自X／@G0DParticles）

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

2025-01-12 00:05
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

2025-01-12 10:03

超人氣

更多 >
這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱
好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買
NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」
中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主

中樂透買洛杉磯海景豪宅被燒毀 史上最高20.4億得主變苦主
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」