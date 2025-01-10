卡特國葬／川普與歐巴馬談笑、和潘斯握手 小布希1動作引關注

前總統歐巴馬(左)與總統當選人川普(中)在前總統卡特喪禮開始前，相談甚歡。川普夫人梅蘭妮亞(右)出席喪禮，但歐巴馬夫人米雪兒缺席。(美聯社)

前總統歐巴馬 與候任總統川普 9日在故總統卡特的國葬儀式上相鄰而坐，兩人相談甚歡的照片傳遍國際；前副總統潘斯也出席活動，暌違四年與川普握手；歐巴馬的夫人米雪兒則因「日程安排衝突」而缺席卡特喪禮，她原先被安排坐在川普旁邊。此外，前總統小布希 (George W. Bush)就坐前與歐巴馬的逗趣互動引發討論。

儀式開始前 川普與歐巴有說有笑

媒體報導，卡特的國葬莊嚴肅穆，但川普與歐巴馬在葬禮上有說有笑，雙方互動引人關注，尤其是笑容滿面的川普。拍到此和諧畫面的記者很快將圖文分享至社群媒體，政治新聞網站Politico記者阿德拉尼亞(Anthony Adragna)寫道：「多美好的畫面。」

其他照片和影片顯示，面帶微笑的川普與歐巴馬在儀式開始前，似乎討論著什麼。

消息人士透露，座位原先安排在川普旁邊的前第一夫人米雪兒．歐巴馬，因日程安排衝突而未出席在華盛頓國家大教堂舉行的卡特國葬，她當時人在夏威夷。

川普暌違4年 公開與潘斯握手

有線電視新聞網(CNN)報導，前副總統潘斯也出席國葬儀式，並在會場與川普握手，這是兩人四年來首次互動。

前總統川普(右)與他的前副手潘斯在卡特喪禮上見面，四年來兩人首次握手。(美聯社)

賀錦麗 未與川普打招呼

拜登總統伉儷與副總統賀錦麗及其夫婿的座位，安排在歐巴馬和川普的前一排；賀錦麗走進會場時，並未與川普互動；社群媒體使用者拿賀錦麗瞥見川普與歐巴馬聊天的反應，大做文章。

小布希輕拍歐巴馬肚子 未與川普互動

另外，前總統小布希準備就坐時，歐巴馬起身狀似迎接，而小布希伸出單手輕拍歐巴馬的肚子。

這個調皮的瞬間不僅被攝影機捕捉到，也被正好轉頭的梅蘭妮亞．川普(Melania Trump)撞見，只見她冷冷的把頭轉回來，看著手上的資料；歐巴馬的臉部表情正巧在鏡頭外，無以見得。

歐巴馬待小布希就坐後，也緊接著坐下，川普隨即轉向歐巴馬與他攀談；相較之下，小布希經過川普面前時，並未與川普互動，似乎把他當空氣。