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川普轟巴拿馬運河敲竹槓 要求降低過境運費 「否則歸還美國」

編譯盧思綸／即時報導
巴拿馬運河。(路透)
巴拿馬運河。(路透)

彭博資訊報導，美國候任總統川普21日表示，巴拿馬運河對美國海軍和商船「敲竹槓」，並要求降低過境通行費用，否則巴拿馬應該將運河歸還給美國。

川普在自家社群發文稱，「巴拿馬對美國徵收費用是荒謬的，尤其考慮到美國對巴拿馬施予的極大慷慨，這種對美國的完全『剝奪』將立即停止」。

美國是巴拿馬運河最大的客戶，每年約有四分之三的貨物過境。然而，長期乾旱影響大西洋和太平洋間運送船隻的能力。白宮國家經濟委員會布蘭納德（Lael Brainard）上周表示，這些干擾加劇供應鏈壓力，推動通膨上升。

巴拿馬運河管理局20日表示，2024財年為巴拿馬國庫貢獻24.7億美元，這是連續第2年下降。

美國在1914年完成經中美洲地峽的82公里巴拿馬運河，但根據1977年前總統卡特簽署的條約，於1999年將運河交還給巴拿馬，這項舉措被川普稱為愚蠢。

川普在貼文中暗示，巴拿馬運河有落入錯誤之手的風險，表示不該由中國管理。中國是巴拿馬運河的第二大客戶，一家位於香港的中國公司控制運河附近5個港口中的2個。

川普說，「不是為了其他人的利益而交出的，而只是作為與我們和巴拿馬合作的象徵。如果這一慷慨捐贈的道德和法律原則未獲遵守，我們將要求將巴拿馬運河完全無條件地歸還給我們。巴拿馬官員，請以此為鑑！」

駐華府的巴拿馬大使館尚未回應置評。

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