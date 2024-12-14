歐布萊恩：川普認為台灣是「有錢人」 台灣會大買美武器

前白宮國家安全顧問歐布萊恩代轉中華民國總統賴清德對美國總統當選人川普的賀函。圖為歐布萊恩去年訪問台北。(圖／中華民國總統府)

華府智庫「全球台灣研究中心」12日舉行座談，並邀川普 第一個總統任期時的白宮 國安顧問歐布萊恩(Robert O'brien)發表演說。他認為在兩岸政策上，川普將延續「戰略模糊」。

歐布萊恩證實台北駐美代表俞大㵢曾在猶他州與他會面，請他將賴清德 總統的賀函轉交總統當選人川普，「所以今年我們(川、賴)沒像過去(2016年川、蔡)那樣通電話」。

歐布萊恩說，「我將那封信直送(川普佛州私宅)海湖莊園」，川普收到後很高興。他還說，這是雙邊互動的好起點，相信台灣未來四年會打出好牌，就像台灣很快就對川普勝選表達祝賀；「我認為這也將在很大程度上提醒(川普)總統，他在台灣有許多好朋友」。

在兩岸政策上，歐布萊恩認為，「可能沒人比川普更適合執行(戰略模糊)這種策略」；川普除了會說若中國入侵台灣，那美中就開戰，也會說希望區域和平，「台灣是中國的一部分」。

歐布萊恩指稱，川普一直關注台灣人民，也理解台灣承受的壓力，了解台灣在安全層面所受的挑戰，但當川普看台灣時，看到的是個有錢人。

歐布萊恩表示，川普知道台灣很有錢，因此他不認為川普會願意再「承擔」台灣的防衛。歐布萊恩預料，未來會看到台灣大規模採購美國武器系統。

歐布萊恩並以川普宣布將提名擔任國務卿的魯比歐、準白宮國安顧問沃茲及準首席白宮副國安顧問黃之瀚，還有川普宣布將提名為美國貿易代表的葛里爾為例，強調「人事即政策」，未來在川普2.0的高階行政部門層面，挺台力道將很強大。