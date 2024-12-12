民主黨嗆阻撓遣返 「邊境沙皇」搬出美國法典反嗆：放馬過來

候任的「邊界沙皇」霍曼引用美國法典相關條文，警告各州政府不要阻撓聯邦官員執行移民法規。圖為霍曼11月感恩節在德州美墨邊界慰問邊防人員。(美聯社)

總統當選人川普 表示一上台便將展開大規模遣返 無證移民，某些民主黨官員則揚言將要「抵抗」新政策，川普提名的「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)11日接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時說：「放馬過來。」

川普大規模遣返計畫將從芝加哥展開，有民主黨國會議員說要發動抵抗。霍曼在訪問中說：「消息收到了。請參考美國法典第18編第111節(18 USC 111)以及美國法典第8編第1324節第3款(8 USC 1324 (iii))。

霍曼所說的美國法典(U.S. Code，USC)條文內容為禁止妨礙聯邦執法官員、禁止對移民官員庇護或藏匿非法移民 。

他說：「所以，消息收到的人，請參考美國法典法條，放馬過來。」

霍曼本周在芝加哥發表演說，並對當地共和黨人士說，希望伊利諾州民主黨陣營能夠配合，若不願配合則「不要擋路」。

民主黨籍伊州聯邦眾議員拉米雷斯(Delia Ramirez)10日在社群媒體X發文寫道，霍曼下次再來伊州第三國會選區時，「要做好面臨抵抗的準備」，因為移民已讓選區變得更堅強、更有力。她寫道，霍曼想叫芝加哥對於川普的大規模遣返計畫不要擋路，「但我們打算要全面擋路」。

「邊境沙皇」是川普政府2.0成立於白宮的新職位，不需要通過參議院人事任命，因此霍曼可以在有線電視新聞台與保守派媒體暢談川普施政目標。

根據國家廣播公司(NBC)統計，在川普第一任政府擔任移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)局長的霍曼，過去一個月至少接受20次專訪，說明大規模遣返計畫細節，受訪節目以保守派媒體為主，例如福斯新聞網的「殷格哈姆角度」(Ingraham Angle)、SiriusXM的「大衛韋伯秀」(David Webb Show)廣播節目。

對於地方政府不願配合，霍曼說，聯邦機關屆時將加倍努力查緝並驅逐無證客。