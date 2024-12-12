在美投資逾10億元 川普承諾「加快審批」卻含糊未提細節

川普在自家社群媒體發文說：「任何個人或企業只要在美國投資『10億美元以上』，都將獲得全面加速的審批和許可」。(美聯社)

總統當選人川普 已承諾，只要有個人或企業在美國投資 10億美元以上，都將獲得他的新政府加快審批；此舉透露他想鬆綁管制、而非稅務抵稅與補貼刺激方式美國投資的態度。

川普10日在自家社群媒體「真實平台」(Turth Social)發文說：「任何個人或企業只要在美國投資『10億美元以上』，都將獲得全面加速的審批和許可，包括所有的環境審批，但不僅限於此。準備好大幹一場吧！！！」他的大金主、億萬富豪馬斯克則在自家社群平台X回應：「這太棒了。」

這項宣布反映出川普打算在第二任期透過鬆綁聯邦管制，以吸引更多外國資金投資美國，與拜登總統偏好以稅收抵免和補助的方式形成鮮明對比。

川普這篇含糊不清的貼文並未提供任何細節，並未說明他的政府會採取哪些行動幫助投資人快速取得許可，也未說明可能鬆綁哪些法規、或是10億美元投資門檻的適用範圍，也還不清楚川普是否有權繞過審批與環境規範，但不太可能運用行政權大刀闊斧改革聯邦審批體系，也可能在州和地方層級遇到阻礙，而且10億美元的門檻也有爭議，因為這意味著中小企業將無法受惠。

不過，加快發放許可的改革措施近年在廣獲美國兩黨支持，也同時獲得乾淨能源鼓吹人士、以及石油和天然氣開發商的歡迎。環保人士則認為，核可程序和其他環境規則對於保護景觀，以及維護乾淨的空氣和水至關重要。

川普同日宣布，共和黨 籍的聯邦貿易委員會(FTC)委員佛格森(Andrew Ferguson)將擔任FTC主席，接替現任主席麗娜汗(Lina Khan)。他曾任維吉尼亞州的副檢察長，今年4月加入FTC，在FTC的五位委員中，他是兩名共和黨籍委員之一。

他曾多次對麗娜汗的規則制定工作提出異議，包括禁止在雇用合約中加入競業條款，以及制定更簡便的取消訂閱規定。他更重視科技業者對公眾討論的想法，認為FTC應該解決網路上對保守觀點的審查問題，因此焦點可能轉向打擊遭指控扼殺政治言論自由的科技公司。