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遣返無證客 川普擬擴大郡縣警長權力：配合者獎賞 抗命者罰款

記者顏伶如／綜合報導
美國「捉了再放」的移民政策，造成各地無證移民大增，川普準備上任後賦予地方更大權力來遣返無證移民。(路透)
美國「捉了再放」的移民政策，造成各地無證移民大增，川普準備上任後賦予地方更大權力來遣返無證移民。(路透)

總統當選人川普說上台首日就要展開美國史上規模最大的無證移民遣返行動，華爾街日報(WSJ)29日報導，由於執行層面需要仰賴地方政府，川普打算對賦予郡政府更多權力，願意配合的轄區將獲獎勵，拒絕合作的藍州轄區則受罰款懲處，某些郡縣警長現正積極準備落實川普的競選承諾。

了解川普政權交接小組運作的消息人士說，川普團隊將擴大使用聯邦計畫287(G)條款，以「專案小組模式」(task force model)把移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)特定權力賦予各地郡縣警長。

曾被福斯新聞網(Fox News)選為查緝無證客「全美最嚴格十大警長」之一的馬里蘭州費德瑞克郡(Frederick County)共和黨籍警長詹金斯(Chuck Jenkins)說，將百分之百支持川普，「我希望在法律範圍之內做更多事」。

華爾街日報分析，某些警長長期以來揚言要加強查緝非法移民，現在終於到了付諸行動的時候。

知情人士說，獲川普提名出任「邊境沙皇」(border czar)的移民和海關執法局前任局長霍曼(Tom Homan)贊成使用「專案小組模式」，因為可以讓無證移民逮捕行動變得更頻繁，並且增加曝光率。知情人士說，霍曼認為逮捕行動獲得大量報導，可以發揮嚇阻效果，讓有意非法入境美國者打消念頭。

消息人士說，目前聯邦政府花費數十億元補助協助安置無證移民的非營利機構與各地城市，川普上台後經費將改為提供給協助移民和海關執法局逮捕無證移民的地方執法機關。

國家移民執法中心(National Immigration Center for Enforcement，NICE)主席豪曼(RJ Hauman)指出，要推出空前規模的非法移民驅逐行動，州政府與地方政府合作具有關鍵影響。

報導指出，相較於獲得地方首長任命的警察局長(police chiefs)，透過選舉產生、政黨立場鮮明的警長(sheriffs)本來就比較有政治色彩，由於直接掌理監獄，而且管理轄區通常包括沒有畫入都市行政區的非建制地區(unincorporated areas)，權力龐大。

不過，11月5日大選過後，某些警長表明不會配合川普的遣返行動，還說跟移民和海關執法局配合將傷害民眾對地方警察的信任、導致資源流失。

洛杉磯郡警長上周便表示，郡警現在並沒有詢問民眾是否有合法移民身分，今後也不會。

麻州布李斯托郡(Bristol County)警長日前表示，如果移民和海關執法局詢問轄內郡立監獄是否能配合羈押有犯罪前科的無證客，將回覆「沒興趣」配合。

非法移民 川普 華爾街

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