川普2.0經濟前景怎麼看？桑默斯：審慎樂觀但應聚焦「這件事」

美國總統當選人川普與億萬富豪馬斯克（右）。（路透）

美國總統當選人川普 提名的一系列部會新首長人選引發爭議，但曾在民主黨籍總統柯林頓和歐巴馬時代擔任財長和高級顧問的哈佛教授桑默斯表示，他對「川普2.0」為美國經濟做出貢獻的前景審慎樂觀，並期許川普在金主暨顧問馬斯克 輔佐下，能致力於掃除有礙創新的路障。

MarketWatch報導，桑默斯20日出席華府FinRegLab AI 座談會時表示，他給「川普2.0」的建議是，經濟政策應聚焦於掃除創新路障。他說：「我們必須能在美國建設吧，寶貝，建吧。」此話顯然改作川普口頭禪「鑽油吧，寶貝，鑽吧」。

桑默斯指出，當前在美國布建資料中心、能源生產設施以及電力傳輸系統，都遭遇太多障礙，但這些正是驅動人工智慧（AI）革命與新綠能技術發展所需。

他說：「這些技術可能既複雜，風險又高，所以政府必須多用道德勸說，少用法律強制，在這些政府內部專家密切關注和追蹤的技術領域，（與民間企業）建立密切關係。」

桑默斯指出，政府及其他機構務必投入「前瞻行動」，且能與時俱進，方能促進創新（例如AI），否則美國經濟將面臨重大風險。

桑默斯並認為，馬斯克身為特斯拉執行長暨社群媒體平台X的老闆，可對新政府發揮正面影響。他表示，正抱著「一則以喜，一則以憂」的心情，觀望川普布局新政府高階人事和規劃施政路線。

他說，馬斯克對美國探索外太空發揮了「令人驚異」的影響力，而這對美國的經濟和國家安全都有利。

桑默斯說：「他（馬斯克）的政治與文化觀點，與我的國家安全理念都契合嗎？我會說，並非如此。政府要汲取民間企業的智慧、經驗和效能，但不能被民間企業同化，必須在這兩者之間達成微妙的平衡。」