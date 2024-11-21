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川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

蓋茨付款紀錄遭曝 支付2女子超過1萬元性交易

編譯俞仲慈／綜合報導
原為佛州國會議員的蓋茨，在被總統當選人川普提名為司法部長後，陷入連串醜聞，旋即辭去議員職會。(路透)
原為佛州國會議員的蓋茨，在被總統當選人川普提名為司法部長後，陷入連串醜聞，旋即辭去議員職會。(路透)

總統當選人川普提名前佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)為新任司法部長，引發爭議，如今有媒體報導，蓋茨支付給兩名女子超過1萬元的性交易報酬。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，眾院操守委員會(House Ethics Committee)調查蓋茨涉及的不當性交易，向PayPal旗下行動支付服務「Venmo」發出傳票，要求提供付款紀錄。

紀錄顯示，2016年首次當選國會議員的蓋茨自2017年7月至2019年1月下旬，陸續向兩名年滿18歲女子支付27筆款項，總金額為1萬224.02元。

知情人士向ABC透露，兩名女子被眾院操守委員會與司法部傳喚，成為閉門調查會議證人，證實部分付款來自蓋茨，而且是用來支付性交易，每筆金額從100元至700多元不等。

同時付款紀錄顯示，2019年1月上旬兩名女子收到標註「旅行」的付款，據稱是蓋茨安排兩名女子前往紐約性交易，以及陪同參加福斯新聞(FOX News)節目。

另外眾院操守委員會還取得一張面額750元簽名支票，日期為2018年10月，據稱是由蓋茨開出，付款用途標記為「報銷學費」，知情人士透露，一名證人作證坦承支票確實來自蓋茨之手。

不過蓋茨始終否認涉及任何性交易醜聞並反駁「有人企圖將我對前女友的慷慨，扭曲為令人不愉快的事」。

另外司法部耗費數年時間調查蓋茨涉及的不當性行以及妨礙司法公正等指控，已於去年告知蓋茨不會提告。

川普交接團隊發言人菲佛(Alex Pfeiffer)回應表示：「司法部徹查蓋茨所有的金融交易，得出結論就是他沒有犯罪。」並為蓋茨涉及醜聞抱屈：「洩漏這些消息是為破壞人民授權改革司法部，都是一些毫無依據的指控，目的就是破壞川普第二任的執政。」

在眾院操守委員會傳出要公布調查報告數日後，川普宣布任命蓋茨為新任司法部長，蓋茨也當即辭去國會議員職務。

蓋茨 司法部 眾院

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