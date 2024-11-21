我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

3部長人選涉性醜聞 川普防護罩能否保護他們受關注

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人川普提名的司法部長蓋茨(中)陷性醜聞爭議，他由副總統當選人范斯陪同，20日到參院司法委員會共和黨參議員，進行閉門討論。(美聯社)
總統當選人川普提名的司法部長蓋茨(中)陷性醜聞爭議，他由副總統當選人范斯陪同，20日到參院司法委員會共和黨參議員，進行閉門討論。(美聯社)

獲總統當選人川普提名入閣的蓋茨(Matt Gaetz)、赫塞斯(Pete Hegseth)、小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，過去都曾遭控涉嫌性不當行為，人事案是否能在參議院過關引起輿論關注。Politico新聞網站20日分析，川普押注即使挑選具有爭議的人選，新政府內閣依然可以不受醜聞影響。共和黨北達科他州聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)便說：「不能把昔日遭受的指控看成事實。」

川普提名蓋茨出任司法部長，赫塞斯出任國防部長，小甘迺迪出任衛生部長。川普自己也曾爆發性醜聞，對於各種指控卻像擁有防護罩般不受影響。報導指出，川普不受性醜聞影響的效果能否延伸到內閣首長提名人，甚至整個內閣，仍有待觀察。

報導指出，川普在今年選舉贏得大勝，到目前為止，共和黨籍參議員似乎都願意公開為川普提名人選背書。

參議員克雷默表示，川普是「法律戰的受害者」(victim of lawfare)，對於遭受不公起訴感同身受，蓋茨等人則都沒有被定罪。

路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)說，不會根據「傳聞」對被提名人品頭論足，但希望舉辦聽證會審查川普提名人選。奧克拉荷馬州聯邦參議員蘭克福德(James Lankford)說，國會議員肯定依循慣例，讓所有被提名人回答問題。

共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧梅絲(Nancy Mace)表示，支持川普的內閣名單，「有整套流程要走，必須通過參議院確認、舉辦聽證會、司法部決定」。她說，司法部對於川普提名人都決定不予起訴，媒體卻製造有罪的新聞炒作。

前任共和黨參院黨團助理戴維斯(Mike Davis)說，總統是由全體美國人民選出，除非被提名人因為行為不端失去資格，否則參院應該通過人事任命。

川普 參議員 共和黨

上一則

「麥克曼唯一任務是廢教育部」最大教師工會籲參院拒教長提名案

下一則

蓋茨付款紀錄遭曝 支付2女子超過1萬元性交易

延伸閱讀

紐時：川普提鷹派內閣 自己的顧問馬斯克卻做中國生意

紐時：川普提鷹派內閣 自己的顧問馬斯克卻做中國生意
前代理司法部長惠特克缺外交經驗 川普仍提名北約大使

前代理司法部長惠特克缺外交經驗 川普仍提名北約大使
川普欲增稅 專家：會先拿中國開刀

川普欲增稅 專家：會先拿中國開刀
紐時：川普提鷹派內閣 顧問馬斯克卻做中國生意

紐時：川普提鷹派內閣 顧問馬斯克卻做中國生意

熱門新聞

總統當選人川普(右)13日上午與共和黨國會眾議員見面時開億萬富豪馬斯克(左)的玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開」。圖為兩人10月5日在賓州的造勢行程中。(美聯社)

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

2024-11-13 19:43
川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
(取自YouTube)

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

2024-11-13 11:33
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
獲川普提名執掌政府效率部的特斯拉執行長馬斯克擬推動大砍政府開支，拜政府推行的退伍軍人健保、住屋補助及學貸減免等計畫將首當其衝。(路透)

馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝

2024-11-16 21:30

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元