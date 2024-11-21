我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

參議員警告：馬斯克與中國商業關係緊密 掌政府大權恐威脅國安

編譯徐榆涵／即時報導
聯邦參議員布魯門塔。(美聯社)
聯邦參議員布魯門塔。(美聯社)

聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）在聽證會上警告，億萬富豪馬斯克與中國的商業關係，可能對美國的國家安全構成威脅。

南華早報、科技新聞網站TechTarget報導，參議院司法隱私、技術和法律小組委員會主席布魯門塔，20日在一場有關美國科技公司及其中國關係的聽證會上表示，馬斯克與北京的關係可能會遭到利用。

他表示，「我覺得這非常危險。我認為馬斯克和SpaceX處於這個位置對我們國家安全構成嚴重威脅。」

川普已提名馬斯克領導新成立的「政府效率部」，主要目標是重整聯邦部門，削減政府的監管能力。而特斯拉營收與製造皆仰賴中國。

布魯門塔表示，特斯拉有半數汽車在中國製造，中國的營收占總營收近三分之一；與此同時，美國國防部及其他機構也愈來愈仰賴馬斯克的SpaceX，如今馬斯克又獲得川普承諾，掌握整頓整個聯邦政府的大權。他表示，對美國國安而言，這是「危險的組合」。

布魯門塔也提到，馬斯克不是唯一與中國經濟關係緊密的美國大企業高管，蘋果公司執行長庫克是另一個例子；蘋果營收20%來自中國市場，且80%的供應商都在中國。

布魯門塔警告，美國科技公司與中國的關係，對美國構成「真正的風險」；他指出，若美國企業被迫要在美國國安與中國市場龐大利益之間做出選擇，美國人民可能會懷疑馬斯克、庫克及其他科技業領袖是否會站在美國這一邊。

美國喬治城大學安全與新興科技中心研究員布雷斯尼克（Sam Bresnick）在聽證會中建議，應要求美國企業披露對外國依賴的詳細資訊，包括研發投資、營收比例等，特別是對美國構成戰略風險的國家。

布雷斯尼克提議，美國政府應找出「美中去風險化」最佳平衡點，稱這至關重要，特別是在中國與台灣可能爆發衝突的情況下。

布雷斯尼克說，一旦台海衝突爆發，美國科技公司可能會發現，比起俄烏戰爭初期退出俄國市場，要與中國切斷關係困難得多。包括SpaceX等多家美國企業當時都切斷與俄國的關係，並向烏克蘭提供援助。

布雷斯尼克表示，美國科技企業的營收、製造與研發極少仰賴俄國，因此輕易就可選擇站在美國這一邊；同樣的情況並不適用於中國。

紐約市戰略風險顧問公司（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac Stone Fish）也在聽證會中表示，蘋果、特斯拉等美國企業對中國高度曝險，而在中國營運的公司大多須滿足中國政府的要求，才能確保營運順利。

石宇說，美國科技公司長久以來一直試圖在美中之間取得平衡，如今美中兩國政府也都在施壓美國企業選邊站，「時間已所剩不多。」

布雷斯尼克建議國會提出激勵措施與支持供應鏈分散的計畫，減少美國企業對中國製造業的依賴。他強調，應與中國維持部分連結，而非全面脫鉤，「相互依賴可以穩定雙邊關係」。

馬斯克 特斯拉 俄國

上一則

紐時：川普提鷹派內閣 顧問馬斯克卻做中國生意

下一則

前代理司法部長惠特克缺外交經驗 川普仍提名北約大使

延伸閱讀

政府效率部3招改造 馬斯克：不想進辦公室就走人

政府效率部3招改造 馬斯克：不想進辦公室就走人
民主黨參議員：馬斯克與中國商業關係恐威脅國安

民主黨參議員：馬斯克與中國商業關係恐威脅國安
川普放話大幅裁員 衝擊華府逾37萬聯邦員工

川普放話大幅裁員 衝擊華府逾37萬聯邦員工
馬斯克星艦6度升空測試 川普親臨現場展現好交情

馬斯克星艦6度升空測試 川普親臨現場展現好交情

熱門新聞

總統當選人川普(右)13日上午與共和黨國會眾議員見面時開億萬富豪馬斯克(左)的玩笑說，馬斯克「一直不想回家，我又沒辦法把他甩開」。圖為兩人10月5日在賓州的造勢行程中。(美聯社)

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

2024-11-13 19:43
川普團隊開始討論大幅修改糧食券、白卡等計畫，圖為緬因一處農貿市場的標語上允許使用糧食券。(美聯社)

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

2024-11-19 05:18
(取自YouTube)

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

2024-11-13 11:33
開票出口民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗失去大批亞裔選票的支持，是敗選原因之一。華人選民多支持共和黨總統候選人川普。圖為賀錦麗7月參加拉斯維加斯的亞裔支持造勢活大 。(美聯社)

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

2024-11-18 05:04
美國總統當選人川普。(美聯社)

美國人希望川普上任前100天做什麼？路透民調曝大眾心聲

2024-11-19 21:34
獲川普提名執掌政府效率部的特斯拉執行長馬斯克擬推動大砍政府開支，拜政府推行的退伍軍人健保、住屋補助及學貸減免等計畫將首當其衝。(路透)

馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝

2024-11-16 21:30

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元