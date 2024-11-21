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前代理司法部長惠特克缺外交經驗 川普仍提名北約大使

編譯潘勛／綜合報導
總統當選人川普20日宣布提名前司法部長惠特克，出任北大西洋公約組織大使。(美聯社)
總統當選人川普20日宣布提名前司法部長惠特克，出任北大西洋公約組織大使。(美聯社)

總統當選人川普20日表示，已挑選自己上屆政府的代理司法部長惠特克(Matt Whitaker)出任美國駐北約組織(NATO)大使；川普表示，惠特克是「強大戰士、忠心愛國」，可確保美國利益得以增進、受到保護，同時強化美國與北約盟國的關係，面對和平與穩定遭遇威脅時，能屹立不搖。

美聯社報導，惠特克的資履歷在執法，而非外交政策，所以挑他擔任駐北約大使並不尋常。外界本以為惠特克會是司法部長人選之一，但川普挑前聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)擔任司法部長。

川普對北約價值有自己看法，而且抱怨很多北約成員國沒能遵守承諾，把國內生產總值至少2%用在國防之上，因此駐北約大使一職特別敏感。

惠特克曾任聯邦駐愛阿華州檢察官，2018年11月到2019年2月代理司法部長；他代理該職數個月，未獲參議院同意，直到巴維理(William Barr)獲同意出任司法部長為止。

惠特克一直批評聯邦對川普提出刑事指控，但川普勝選之後顯然就消音。惠特克定期上福斯新聞網節目，與其他共同黨人痛批過去四年，他們認為司法部已被政治化。

惠特克代理司法部長三個月期間擔任助理部長的羅森斯坦(Rod Rosenstein)20日撰文表示，惠特克顯然有強烈的政治觀點，但自己與他共事期間，他一向遵守規則，很多批評惠特克的人未能因此歸功給他。惠特克不因刑案對象是政治盟友便撤案，也不因對象是政敵就進行無根據的偵辦。

惠特克顯然沒有多少外交政策或國家安全經驗，對很多國安圈內人，他是未知數。

退役上將、前北約盟軍最高司令官布里德洛夫(Philip Breedlove)表示，駐北約大使一職，在美國及北約安全架構裡「無比重要」，是美國總統的代表，在聯盟裡參與決策；更重要的是大使講話時，被視為具備總統的可信度。

以往駐北約大使一般都有多年外交、政治或軍事經驗。布里德洛夫表示，對這個職務，具不具備安全背景並不重要，但外界認為他能直通總統，這一點很重要。

北約 司法部 川普

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