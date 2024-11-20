川普鐵桿蓋茨司法部長保衛戰 兩黨國會持續交火

副總統當選人范斯(左)連兩日在國會穿梭，替蓋茨(右)奔走。(美聯社)

美國司法部長被提名人蓋茨 （Matt Gaetz）爭議不斷，在總統當選人川普 表明不換人後，蓋茨20日赴國會爭取共和黨 籍聯邦參議員的支持，聯邦眾議院道德委員會同日開會依然決定不公布蓋茨的操守報告，兩黨持續交火，雙方將在兩周後再次討論是否公開報告。

副總統當選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）連兩日在國會穿梭，替蓋茨與國防部長被提名人赫塞斯（Pete Hegseth）奔走；范斯與蓋茨在國會參加一場閉門會議，爭取並鞏固共和黨人的支持。

川普當選後火速提名重要內閣成員，蓋茨、赫塞斯和衛生部長被提名人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）都捲入不當性行為的爭議。

蓋茨涉嫌與未成年17歲少女性交易、使用藥物、接受不當饋贈並圖利他人，遭聯邦調查但未被起訴，國會也發動調查；蓋茨接受川普提名後請辭議員，眾院議長強生（Mike Johnson）據此反對道德委員會（House Ethics Committee，另譯「操守委員會」）公開針對蓋茨的操守報告。

該委員會20日開會討論，仍決定不公開蓋茨報告；美聯社報導，民主黨議員指共和黨議員投票阻止報告公布。

道德委員會民主黨籍首席議員懷爾德（Susan Wild）表示，民主黨希望公布報告，但沒有任何共和黨議員支持；委員會主席葛斯特（Michael Guest）表示，會中沒有達成共識。

美聯社報導，這不過是讓蓋茨暫時喘口氣，道德委員會下月5日將開會，再次討論是否要公布蓋茨案的調查內容。

依照人事任命程序，聯邦參議院將審查蓋茨的人事案，由司法委員會舉行聽證會，邀請蓋茨作證，並由參院行使人事同意權；新國會將於明年1月3日開會，屆時共和黨控制參院多數，預計很快展開人事任命審查程序。

民主黨籍聯邦參議院司法委員會主席德賓（Dick Durbin）20日致函聯邦調查局（FBI），要求FBI局長雷伊（Christopher Wray）提供調查蓋茨涉嫌與未成年人性交易的完整證據檔案，因目前的指控將影響蓋茨適任司法部長與否。

至少一位共和黨參議員批評，民主黨對蓋茨的審查，猶如一群動用私刑的暴民；葛理漢（Lindsey Graham）表示，不能因為不滿某人的政治立場就要毀了一個人，蓋茨有權利為自己辯護，說明為何適任司法部長。

霍利（Josh Hawley）表示，有疑慮沒關係，但別急著下判斷，讓蓋茨先上聽證席。

克萊默（Kevin Cramer）19日在德州與川普一起觀看火箭升空，他轉述川普說法稱，希望蓋茨「衝過終點線」，順利獲得提名。

多家美國媒體報導，范斯與蓋茨20日赴國會爭取共和黨籍聯邦參議員的支持，他在4小時內會晤了數批參議員，尤其是司法委員會成員。

霍利說，蓋茨心情不錯；紐約時報報導，范斯與蓋茨的訴求是，讓蓋茨有機會替自己辯護與說明，多位共和黨議員稱應讓蓋茨在人事聽證會說明。

紐時報導，范斯21日將再為赫塞斯舉行一場類似會議，同樣是爭取共和黨議員支持。

范斯在社群平台X表示，川普的勝利連帶使共和黨囊括參眾兩院多數的優勢，川普應該有個能忠誠執行其政策的內閣團隊。