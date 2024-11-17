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欲削弱參院人事、眾院預算同意權…川普擬重塑政府權力結構

編譯潘勛／綜合報導

總統當選人川普提出很多讓人意外甚至跌破眼鏡的人選進入他的新內閣，並威脅要採取行動來削弱聯邦參院的人事同意權、眾院的預算同意權，華爾街日報(WSJ)認為這是要重塑華府三權分立制度，樹立白宮的威權。

川普堅持，參議員要直接允許他任命的內閣人選就任，繞過參院的公開聽證會及同意程序；他說他將扣下眾院撥給他不喜歡的施政項目資金，不過他使出這一招，可能得上聯邦法院興訟，推翻現行法律才行。

川普的政權交接團隊考慮草擬行政命令，繞過國防部標準的晉升體制，創設一個小組來評估三星、四星將領的罷黜、升遷。該行政命令一旦在他就職後簽署，就可以開除被他稱為「覺醒派」的那些將領。

川普可能有動作，欲讓聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)走人，聯準會高層已有準備；其他官員也在觀望，看川普是否會貫徹他選戰時的承諾，限縮其他獨立機構如聯邦貿易委員會、聯邦通訊委員會的權力，把它們都納入總統更大的權威。他在競選時說，那些機構不該變成政府的第四權。

川普還表示，他可能會採取行動，讓政府吊銷一些傳統廣播公司的執照，讓老牌媒體公司失去威力。他已向華盛頓郵報提起誹謗訴訟、控告美國廣播公司涉嫌中傷名譽、控告哥倫比亞廣播公司採訪他的總統競選對手賀錦麗時做剪接。

美國民眾剛投票，支持變革華府，川普及其團隊已展現：他們推動的不止是調整，而是大幅重塑政府及其權力結構。

前共和黨聯邦參議員丹佛斯(John Danforth)表示，川普想取得權力，為的是推翻政府行之已久的做法，規避參院而做人事任命可能違憲，而憲法讓大家凝聚成一個國家。

民主黨前資深參院幕僚詹托森(Adam Jentleson)表示，從大局發展，看不出川普有意攫取史無前例的掌控權，是根本不可能的事。

一些共和黨人對川普獨斷擺態，想修剪聯邦政府，感到十分欣喜；參議員保羅(Rand Paul)便表示，聯邦政府太龐大，有必要大規模縮小。

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