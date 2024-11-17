欲削弱參院人事、眾院預算同意權…川普擬重塑政府權力結構

總統當選人川普 提出很多讓人意外甚至跌破眼鏡的人選進入他的新內閣，並威脅要採取行動來削弱聯邦參院 的人事同意權、眾院的預算同意權，華爾街日報(WSJ)認為這是要重塑華府三權分立制度，樹立白宮的威權。

川普堅持，參議員 要直接允許他任命的內閣人選就任，繞過參院的公開聽證會及同意程序；他說他將扣下眾院撥給他不喜歡的施政項目資金，不過他使出這一招，可能得上聯邦法院興訟，推翻現行法律才行。

川普的政權交接團隊考慮草擬行政命令，繞過國防部標準的晉升體制，創設一個小組來評估三星、四星將領的罷黜、升遷。該行政命令一旦在他就職後簽署，就可以開除被他稱為「覺醒派」的那些將領。

川普可能有動作，欲讓聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)走人，聯準會高層已有準備；其他官員也在觀望，看川普是否會貫徹他選戰時的承諾，限縮其他獨立機構如聯邦貿易委員會、聯邦通訊委員會的權力，把它們都納入總統更大的權威。他在競選時說，那些機構不該變成政府的第四權。

川普還表示，他可能會採取行動，讓政府吊銷一些傳統廣播公司的執照，讓老牌媒體公司失去威力。他已向華盛頓郵報提起誹謗訴訟、控告美國廣播公司涉嫌中傷名譽、控告哥倫比亞廣播公司採訪他的總統競選對手賀錦麗時做剪接。

美國民眾剛投票，支持變革華府，川普及其團隊已展現：他們推動的不止是調整，而是大幅重塑政府及其權力結構。

前共和黨聯邦參議員丹佛斯(John Danforth)表示，川普想取得權力，為的是推翻政府行之已久的做法，規避參院而做人事任命可能違憲，而憲法讓大家凝聚成一個國家。

民主黨前資深參院幕僚詹托森(Adam Jentleson)表示，從大局發展，看不出川普有意攫取史無前例的掌控權，是根本不可能的事。

一些共和黨人對川普獨斷擺態，想修剪聯邦政府，感到十分欣喜；參議員保羅(Rand Paul)便表示，聯邦政府太龐大，有必要大規模縮小。